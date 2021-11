Doccia-shampoo: sostanze controverse e allergizzanti anche in quelli per bambini. Neutro Roberts e Disney BubbleBath i peggiori del test

L'azienda che dice no all’obsolescenza programmata

Per noi, ma soprattutto per i nostri bambini, dovremmo cercare di acquistare sempre prodotti sicuri e privi di sostanze potenzialmente pericolose, e questo è vero anche se consideriamo i prodotti per il bagno. Un nuovo test ha messo a confronto diversi doccia-shampoo scoprendo che non tutti sono “puliti” e dunque consigliabili.

La rivista Il Salvagente, in uno dei suoi ultimi test, ha voluto analizzare e confrontare 8 doccia-shampoo (4 per adulti e 4 per bambini), prodotti molto pratici da utilizzare soprattutto quando facciamo sport e nella nostra borsa vogliamo ottimizzare lo spazio portando un unico sapone utile per corpo e capelli.

Questi gli 8 prodotti presi a campione:

Per adulti

Neutromed sport energizzante

Adidas Shower gel Active Start 3

Vidal Doccia Shampoo Energizzante

Neutro Roberts doccia shampoo tonificante

Per bambini (non si tratta di prodotti per la prima infanzia)

Doccia Shampoo Spider man – Naturaverde

Saponello Bagno Doccia Shampoo “zucchero filato” – Palieri

Air Wal Shower gel Shampoo Paw Patrol

Disney Bubble Bath

I risultati

Una cosa che balza immediatamente agli occhi se compriamo questi prodotti è il prezzo davvero troppo sproporzionato tra doccia-shampoo per adulti e il corrispettivo per bambini. Quest’ultimo infatti arriva a costare in media 12 euro al litro contro i 6,50 del prodotto per adulti.

Ma passiamo ora agli ingredienti sgraditi trovati all’interno dei doccia-shampoo. Il Salvagente segnala la presenza di:

etossilati, tra cui i Peg: sostanze prodotte dall’ossido di etilene che potrebbero avere residui di diossano e sono dannosi per gli organismi acquatici. Con due sole eccezioni sono presenti in tutti i campioni

sostanze prodotte dall’ossido di etilene che potrebbero avere residui di diossano e sono dannosi per gli organismi acquatici. Con due sole eccezioni sono presenti in tutti i campioni fragranze allergeniche: in tutti i campioni ad eccezione di uno

in tutti i campioni ad eccezione di uno fenossietanolo: conservante che ha possibili effetti tossici sulla riproduzione

conservante che ha possibili effetti tossici sulla riproduzione butylphenyl methylpropional (presente in due prodotti): recentemente classificato come sostanza CMR, ovvero cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione. Dal 2022 è probabile che ne sarà vietato l’utilizzo nell’Ue

(presente in due prodotti): recentemente classificato come sostanza CMR, ovvero cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione. Dal 2022 è probabile che ne sarà vietato l’utilizzo nell’Ue Iodopropynyl Butylcarba-mate: conservante considerato dall’Echa interferente endocrino oltre che sospetto di scatenare dermatiti allergiche

conservante considerato dall’Echa interferente endocrino oltre che sospetto di scatenare dermatiti allergiche Chlorphenesin: altro conservante controverso considerato persistente, bioaccumulabile e tossico

altro conservante controverso considerato persistente, bioaccumulabile e tossico Polyquaternium: polimeri sintetici poco biodegradabili. Per quanto riguarda la salute, il Polyquaternium-7 potrebbe rilasciare acrilamide

polimeri sintetici poco biodegradabili. Per quanto riguarda la salute, il Polyquaternium-7 potrebbe rilasciare acrilamide DMDM Hy-dantoin: un liberatore di formaldeide

I doccia-shampoo peggiori

Il peggiore doccia-shampoo per adulti è risultato essere quello a marchio Neutro Roberts che contiene Peg, fenossietanolo, conservanti e allergeni vari. “Bocciato” anche il Vidal Doccia Shampoo Energizzante.

Per quanto riguarda i prodotti per bambini, invece, i due prodotti peggiori sono risultati essere:

Disney Bubble Bath (che contiene etossilati, conservanti, allergeni vari e altri ingredienti sgraditi).

(che contiene etossilati, conservanti, allergeni vari e altri ingredienti sgraditi). Air Wal Shower gel Shampoo Paw Patrol (che tra le altre cose contiene Peg, etossilati, fenossietanolo, conservanti controversi e fragranze potenzialmente allergizzanti).

Per conoscere tutti i dettagli del test sui doccia-shampoo fate riferimento al numero di novembre de Il Salvagente.

Fonte: Il Salvagente

