Rincari alimentari: dall’olio alla pasta, i 10 prodotti che sono aumentati più di tutti al supermercato

Che sta aumentando un po’ tutto ce ne siamo accorti ma a confermare il trend stilando una vera e propria top ten dei rincari ci ha pensato l’Unione Nazionale Consumatori che svela come, nel mese di ottobre, siano lievitati i prezzi non solo di luce, gas e benzina, ma anche di olio (soprattutto di semi), pasta, carne e altri generi alimentari.

Proprio a ridosso del Natale ci troveremo alle prese con dei rincari record che riguardano anche il settore alimentare e in particolare diversi cibi tipici della dieta mediterranea. Quali sono? Ecco i 10 alimenti che hanno subito una maggiorazione di prezzo più elevata secondo i dati dell’Unione Nazionale Consumatori:

Da cosa derivano principalmente questi rincari e che conseguenze potrebbero avere per i consumatori? Ha provato a spiegarlo Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori:

Alcuni beni alimentari stanno subendo preoccupanti rialzi, anche per colpa delle materie prime, come il calo della produzione di frumento duro in Canada e Stati Uniti. In ogni caso urge un intervento del Governo per raffreddare i prezzi, soprattutto dei carburanti che incidono su tutta la merce trasportata su gomma. Se l’inflazione proseguisse con questo stesso ritmo, già a novembre salirebbe al 3,2% e questi rincari potrebbero determinare una gelata sui consumi, con effetti nefasti sul Natale.