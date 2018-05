Una volta c’erano i cosiddetti ‘aggiustatutto’, oggi ci sono i Restarter che si danno appuntamento sui social per combattere lo spreco, l'obsolescenza programmata e il consumismo. Cosa fanno? Riparano qualsiasi tipo di prodotto tecnologico.

Il riciclo non è più un tabù e sono tante le community nate proprio a sostegno dell’ambiente, ma anche del proprio portafoglio. Parliamo spesso di oggetti che possono avere una nuova vita, a volte vengono letteralmente trasformati, altre come in questo caso riparati.

In pratica i Restarter creano un’inversione di tendenza, ovvero quella di dare consigli, idee, suggerimenti su come riparare un oggetto elettronico o elettrico, nell’ottica che ogni cosa si può riparare, senza la necessità di comprarne subito un’altra.

Ma attenzione qui non c’è proprio nulla di improvvisato perché i Restarter sono ormai una realtà consolidata a Milano, Torino, Firenze, Aosta e Langhe-Roero, in provincia di Cuneo e l’obiettivo è quello di espandersi sempre più, seguendo la scia degli altri otto Paesi europei.

Dalla lavatrice fino al cellulare, dal phon fino alla macchina del caffè, non c’è mistero per i Restarter che si danno appuntamento su Facebook ed organizzano dei Restart party o Restart cafè, dove tutto è gratuito e volontario.

Durante questi incontri si può portare il proprio oggetto guasto e si tenta in tutti i modi di sistemarlo. L’idea è di Ugo Vallauri e Janet Gunter, un italiano e una anglo-americana esperti di comunicazione che dopo aver lavorato diversi anni nel mondo della cooperazione, fondano nel 2012 Restart Project con l'obiettivo di incoraggiare le persone a riparare e riutilizzare accessori rotti.

Tra i prossimi appuntamenti, segnaliamo quello del 10 giugno alla Fiera della trasparenza di Livorno dove i volontari aiuteranno e insegneranno ai partecipanti come aggiustare i propri dispositivi per evitare che diventino inutili rifiuti.

Leggi anche:

Dominella Trunfio

Foto cover