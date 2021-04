Pulire il forno con questo ingrediente che hai nella dispensa è più efficace dei prodotti chimici

Non sono necessari prodotti chimici tossici per pulire il forno. Puoi pulire rapidamente il tuo forno con un ingrediente che hai nella dispensa, il sale.

La pulizia del forno non è certo uno degli hobby più amati, ma a un certo punto deve esserlo: se non rimuovi gli schizzi di grasso, gli avanzi di cibo e gli alimenti bruciati subito dopo la cottura, devi pulire a fondo il forno regolarmente.

Rimedi casalinghi per pulire il forno senza detersivi

Un forno pulito non ha bisogno di detergenti per forno aggressivi o tossici e spray dannosi per la salute, l’ambiente e il portafoglio. Anche con rimedi casalinghi il forno brilla rapidamente di nuovo splendore, senza sfregare e graffiarlo.

Pulisci il forno con il sale

Tutte le famiglie hanno del sale in dispensa. Non solo è utile per dare sapore alle zuppe o per fare uno scrub per il corpo, ma è anche ideale per pulire il forno. Ecco come si fa:

Distribuire il normale sale da cucina sulla teglia umida o sulla base del forno anche umida.

Fate lavorare il sale a 50 gradi per circa 45 minuti.

Se il sale diventa marrone, puoi pulire con una spugna e acqua tiepida.

Per un forno sempre pulito

Affinché il tuo forno brilli il più a lungo possibile dopo questa pulizia di base, dovresti prevenire lo sporco e le croste d’ora in poi. Pulisci le teglie sporche subito dopo l’uso.

Il nostro consiglio in più: mentre il forno è ancora caldo, metti nel forno una ciotola con acqua tiepida. Dopo che si è raffreddato, passa semplicemente un panno e il forno sembra nuovo!

