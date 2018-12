Addio rimborsi: accolto il ricorso degli operatori. Gli utenti delle compagnie telefoniche rimangono a bocca asciutta sul tema delle fatturazioni a 28 giorni

Avrebbero dovuto rimborsare gli utenti entro il 31 dicembre le compagnie telefoniche Telecom Italia, Vodafone, Wind e Fastweb, ma grazie a una nuova sospensiva il provvedimento del Tar si blocca. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto la richiesta delle società di telecomunicazioni di congelare i rimborsi per le bollette a 28 giorni.

Come richiesto dalle società telefoniche, infatti, il Consiglio di Stato ha disposto la sospensiva delle sentenze del Tar del Lazio, che il mese scorso avevano confermato proprio l’obbligo dei rimborsi entro fine anno.

Eppure, proprio pochi mesi fa, Agcom decise di infliggere alle compagnie telefoniche una multa da 1,1 milioni e l’obbligo di rimborsare i clienti. Il 21 novembre il Tar aveva annullato quelle multe, confermando tuttavia l'obbligo di rimborsare gli utenti, in termini di giorni di traffico gratis, entro il 31 dicembre.