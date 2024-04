4 cose che dovresti assolutamente sapere sui contenitori di plastica prima di usarli

Pratici ed economici, i contenitori in plastica nascondono pericoli per la salute da non sottovalutare: ecco quali

Sono pratici, resistenti, possono andare in frigorifero o in forno a microonde, si lavano in modo facile e possono contenere praticamente di tutto: stiamo parlando dei contenitori per alimenti in plastica riutilizzabile che tutti noi abbiamo in casa.

Come sappiamo, sono riutilizzabili – ma non all’infinito. Questi oggetti di uso quotidiano hanno infatti una “data di scadenza” oltre la quale iniziano a diventare pericolosi per la nostra salute.

La presenza del bisfenolo

Il principale rischio connesso al loro utilizzo riguarda la presenza di bisfenolo A (BPA), una sostanza chimica utilizzata nella produzione di materie plastiche allo scopo di renderle più durevoli nel tempo e più resistenti.

Numerosi studi hanno associato l’esposizione al BPA a un più elevato rischio di insorgenza di un’ampia gamma di condizioni o problemi di salute – quali infertilità, crescita alterata del feto, disturbo da deficit di attenzione e aggressività tra i bambini, sindrome dell’ovaio policistico, endometriosi e malattie cardiache.

Leggi anche:

L’usura

Molti brand che producono contenitori di plastica per uso alimentare hanno rinunciato negli anni a utilizzare bisfenolo A nella filiera produttiva, ma la presenza di BPA non è l’unico rischio a cui fare attenzione.

L’uso ripetuto dei contenitori in plastica, che vanno a contatto con gli alimenti e che subiscono gli sbalzi termici legati al microonde o alla conservazione in frigorifero, come pure i frequenti lavaggi con detersivi aggressivi e spugne abrasive, finisce con il danneggiare la loro superficie interna.

Graffi e solchi sulle pareti dei contenitori diventano il “nascondiglio” ideale per batteri, germi e residui di cibo che possono evolvere in muffe.

Se ci accorgiamo che il contenitore di plastica è graffiato, ha cambiato colore o si è deformato, faremmo bene a buttarlo: il cambiamento di colore della plastica, in particolare, è sintomo evidente dell’interazione del materiale con il cibo, un fenomeno molto pericoloso per la nostra salute.

Gli shock termici

Anche se il nostro contenitore in plastica è pensato per il microonde o il frigorifero, frequenti shock termici possono danneggiarlo nel lungo periodo in modo irreprensibile.

Nel dettaglio, alcuni studi empirici hanno dimostrato che il calore del forno a microonde favorisce il rilascio di sostanze chimiche presenti nella plastica, che si trasferiscono nel cibo. (Leggi anche: Stampi in silicone: possono rilasciare sostanze tossiche, Tupperware e Amazon tra i peggiori del test francese)

Quindi, se vogliamo riscaldare la pasta avanzata nel microonde che avevamo conservato in frigo, faremmo meglio a trasferirla in un contenitore di vetro o di ceramica prima di procedere.

Leggi anche:

Sostituire la plastica

I contenitori in plastica zono indubbiamente pratici, economici e molto versatili. Tuttavia, alla luce dei rischi connessi al loro utilizzo – oltre che dell’insostenibilità ambientale di questo materiale, faremmo meglio a eliminarli dalla nostra casa e a sostituirli con contenitori realizzati con altri materiali, più sostenibili e meno pericolosi.

Per conservare il cibo in frigo o in dispensa possiamo utilizzare contenitori in vetro, un materiale resistente e chimicamente inerme: gli svantaggi di questo materiale sono il costo (più alto di quello dei contenitori di plastica) e la fragilità (il vetro si rompe più facilmente della plastica).

Se abbiamo necessità di trasportare il cibo, magari per la pausa pranzo in ufficio o a scuola, possiamo optare per contenitori di acciaio inossidabile: si tratta di un materiale più leggero e resistente a urti e cadute, che garantisce protezione dall’aria e dalla luce al nostro cibo.

Infine, possiamo utilizzare contenitori di porcellana per conservare prodotti della dispensa (come sale, zucchero, biscotti, legumi secchi): come per il vetro, anche in questo caso la spesa sarà un po’ più sostanziosa.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti consigliamo anche: