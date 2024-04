Sai cosa significa se qualcuno ti regala una rosa bianca?

I fiori sono uno dei regali preferiti da fare e da ricevere: ma conosci il significato che si nasconde dietro le rose bianche?

Le rose sono uno dei fiori più amati sia nella vita di tutti giorni, che nelle rappresentazioni artistiche che nelle poesie. Ma conosci il significato di questo fiore? Cosa comunica una rosa bianca?

Regalare fiori è un gesto che non perderà mai di fascino. Che sia per una persona amata, per congratularsi o semplicemente per fare un presente con qualcosa di naturalmente bello, i fiori hanno sempre un valore intrinseco meraviglioso.

La rosa è sicuramente uno dei più conosciuti: quelle rosse, simbolo di passione e amore, occupano un posto rituale nel cuore di tutti gli innamorati. Ma la rosa bianca ha dei significati diversi, li conosci tutti?

Partiamo dicendo che questo fiore non è appannaggio esclusivo di chi si ama. Infatti, nonostante simboleggi l’inizio di una relazione, questa non deve essere per forza una relazione amorosa.

Una rosa bianca può essere un regalo elegante per una nuova amicizia, per dimostrare la fiducia e la speranza che il rapporto duri a lungo. Si conferma una scelta giusta anche nel caso in cui tu voglia dimostrare affetto ad un parente caro – oppure ad un insegnante, un mentore, o chiunque abbia giocato un ruolo importante nella tua formazione. Proprio perché la rosa bianca è associata al rispetto, si presta anche a queste celebrazioni di affetto reciproco.

Ciò detto, la bellezza di questo fiore è sicuramente molto apprezzata dalle spose, che spesso scelgono un bouquet di sole rose bianche per celebrare questo giorno speciale. Per questo, viene associato alla bellezza, alla fiducia e all’inizio di nuove relazioni.

Un altro uso, forse meno conosciuto, è legato a un evento diametralmente opposto al matrimonio – che è l’inizio di una nuova storia. La rosa bianca è un fiore adatto anche ad onorare la memoria di un defunto, un retaggio che forse viene anche dal ruolo che la rosa bianca ricopre nelle grandi religioni del mondo. Nell’induismo, infatti, la rosa bianca è usata per venerare Saraswati, la consorte di Visnu, ma anche la divinità associata alla creatività letteraria e alla bellezza in generale. Nella religione cristiana, questo fiore è associato alla Vergine, mentre nell’Islam è associata al paradiso.

E tu conoscevi tutti i significati della rosa bianca?

