Questo oggetto che tocchi ogni giorno è un inferno di germi (e forse non hai mai pensato di pulirlo)

Lo abbiamo sempre in mano, eppure non lo puliamo mai: stiamo parlando del telecomando, un vero e proprio ricettacolo di germi e sporcizia

Spesso non ci pensiamo, ma ogni giorno abbiamo tra le mani decine di oggetti – e non tutti sono puliti come potremmo immaginare.

E non stiamo parlando di soldi, carrelli della spesa o corrimano delle scale della stazione – oggetti toccati da moltissime persone ogni giorno che, ovviamente, sono pieni di germi e sporcizia.

Anche oggetti che abbiamo sempre in casa e che utilizziamo solo noi possono essere un ricettacolo di polvere, sporco e germi, ed esporci a un maggiore rischio di insorgenza di patologie quali allergie o asma.

Uno di questi è il telecomando della TV, un oggetto che forse non avete mai pulito da quando lo avete portato a casa insieme al nuovo televisore.

Provate a passare uno strofinaccio asciutto fra i tasti del telecomando: vi accorgerete subito dell’enorme quantità di polvere e sporco che negli anni si è accumulata – tanto da far cambiare colore ai tasti di gomma.

Ma non è solo la polvere a suscitare preoccupazione: colonie di batteri possono attaccarsi alla superficie del telecomando e moltiplicarsi, aumentando il rischio di malattie per noi.

Come è possibile? Ogni giorno prendiamo il telecomando con le mani sporche e sudate, depositandovi sopra cellule morte, residui di cibo o di sporco, germi.

Se poi conviviamo con un cane o con un gatto, dobbiamo considerare anche la presenza di peli o altri residui organici portati dal nostro pet sulle nostre mani o direttamente sulla superficie del telecomando.

Insomma, si tratta di un oggetto molto sporco che, per non trasformarsi in una minaccia per la nostra salute, andrebbe pulito spesso e in modo accurato.

Come pulire il telecomando in modo efficace

Pulire il nostro telecomando in modo efficace, scongiurando la presenza di germi, è molto semplice. Avremo bisogno di:

un panno di cotone

alcool denaturato

un panno privo di lanugine

uno stuzzicadenti

Iniziamo rimuovendo le batterie dal telecomando – un’operazione necessaria per evitare cortocircuiti e danni al telecomando.

Prendiamo poi un panno di cotone e inumidiamolo con alcol denaturato: non utilizziamo troppo alcol, altrimenti il telecomando potrebbe danneggiarsi.

Puliamo ora tutta la superficie del telecomando, prestando particolare attenzione ai pulsanti e alle zone più incrostate.

Possiamo anche utilizzare uno stuzzicadenti per rimuovere lo sporco intrappolato nei pulsanti inumidendone la punta, se necessario, con alcol.

Una volta soddisfatti della nostra pulizia, asciughiamo il telecomando con un panno privo di lanugine, assicurandoci di rimuovere ogni traccia di sporcizia e di alcol. Reinseriamo le batterie e riaccendiamo il telecomando per assicurarci che funzioni correttamente.

Questa pulizia dovrebbe essere svolta almeno una volta alla settimana, per evitare che il telecomando si trasformi in un ricettacolo di polvere e sporcizia.

