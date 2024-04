Tappetino mouse fai da te: scopri com’è facile realizzarlo con materiali di riciclo

Vecchi tappetini da yoga, fogli di feltro, sottopentola in sughero, ecco tutto ciò che puoi riciclare per realizzare dei comodi tappetini per il mouse

I tappetini per mouse sono molto utili sia per proteggere i meccanismi interni dalla polvere che migliorare la velocità e precisione del mouse. In commercio troviamo innumerevoli modelli, ma volendo è possibile realizzarli con il fai da te con materiali di riciclo, dalle vecchie tovagliette plastificate al cartone.

Tappetino mouse con tovaglietta plastificata

Se hai in casa delle vecchie tovagliette plastificate che non utilizzi più, potresti tagliarne un pezzo con le forbici e utilizzarlo come tappetino per mouse.

Tappetino mouse con scatola di scarpe e stoffa

Anche da una scatola di scarpe puoi ricavare un comodo tappetino: recupera il coperchio e taglia un quadrato o un piccolo rettangolo, poi rivestilo con un pezzo di stoffa dalla fantasia originale, incollandola con colla a caldo.

Tappetino mouse in sughero

Recupera un sottopentola in sughero oppure ricava un rettangolo da una bacheca in sughero e rivestilo con un pezzo di stoffa, incollandolo con la colla a caldo.

Tappetino mouse in feltro e stoffa

Ti avanzano dei fogli di feltro? Ritaglia un piccolo rettangolo e rivestilo da un lato e dall’altro con della stoffa riciclata. Puoi anche utilizzare due pezzi di stoffa diversi per fronte e retro.

Tappetino mouse con tappetino da yoga

Infine se hai un vecchio tappetino da yoga potresti ritagliarlo per ricavare un comodo tappetino fai da te.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: