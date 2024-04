Tamburi fai da te per bambini: scopri com’è facile realizzarli con quello che hai in casa, dai barattoli alle pentole

Dai barattoli di latta a quelli del caffè, dai vasi di terracotta ai bicchieri di carta, ecco come realizzare dei simpatici tamburi fai da te per bambini all'insegna del riciclo

I tamburi fai da te sono uno strumento musicale che piace molto ai bambini e la cosa bella è che realizzarli con quello che hai in casa, dalle pentole ai barattoli di latta, è un gioco da ragazzi. Scopri le idee fai da te più belle da cui trarre ispirazione.

Tamburi con barattoli di latta

Recupera due barattoli di latta, lavali bene e incollali l’uno accanto all’altro con la colla a caldo, aggiungendo anche un pezzo di spago per tenerli saldamente uniti. Pratica due forellini sui lati esterni, inserisci un pezzo di nastro da un lato e dall’altro per poterli reggere e suonare anche in piedi.

Tamburi con barattoli delle patatine

Oppure recupera 4 barattoli di patatine, collocali gli uni accanto agli altri a coppie, mantenendone due con il tappo verso l’alto e due con il tappo verso il basso. Uniscili con l’aiuto del nastro adesivo e magari anche un po’ di colla a caldo. Il tuo tamburo fai da te è pronto!

Se vuoi suonare il tamburo stando in piedi, basta aggiungere una tracolla agganciandola ai lati.

Mini-tamburi con bicchieri di carta

Per i bambini più piccoli sono carini anche i mini-tamburi con bicchieri di carta.

Procurati tre bicchieri e rivestili con washi tape colorato.

Prendi dei quadrati di carta grezza e stringili intorno ai bicchieri, chiudendoli con altrettanti nastri di carta.

Tamburi con vasi di terracotta

Un’altra bella idea consiste nel trasformare dei vasi di terracotta in tamburi.

Disegna su un foglio di cartoncino spesso un cerchio di diametro leggermente più grande rispetto all’apertura del vaso. Lungo il cerchio traccia un motivo a zig zag.

Taglia il cerchio (incluso il motivo a zig zag) e decora con gli acrilici il vaso.

Capovolgi il vaso e con l’aiuto della colla a caldo chiudi l’apertura con il cerchio di cartoncino.

Decora anche il cerchio e aggiungi abbellimenti a tua scelta.

Tamburi con barattoli del caffè

Anche dei normali barattoli del caffè possono trasformarsi in deliziosi tamburelli per bambini. Decora i barattoli con la tecnica del decoupage e uniscili tra loro per formare un mega-tamburo.

Tamburi con vecchie pentole

Se hai delle vecchie pentole che non utilizzi, perché non trasformarle in tamburi? Basta capovolgerle e iniziare a suonare con le apposite bacchette. Buon divertimento!

