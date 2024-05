Scopri come realizzare un bellissimo teatro delle ombre fai da te con una scatola di cartone riciclata

Se ti piace il teatro delle ombre, niente di meglio che costruirlo insieme ai bambini con una scatola di cartone di riciclo. Scopri come fare passo passo

Il teatro delle ombre è un’antica forma di spettacolo popolare le cui origini sono probabilmente cinesi. Nei secoli si sviluppò anche altrove, raggiungendo la Thailandia, la Malesia, la Camboglia per poi arrivare in Persia e in Medio Oriente, rivisitato a seconda delle culture locali. In Europa acquisì popolarità nel XVIII secolo.

Il teatro delle ombre si avvale di figure bidimensionali la cui ombra viene proiettata su uno schermo semitrasparente grazie alla luce posizionata posteriormente. E oggi ti spiegheremo come realizzarlo con una semplice scatola di cartone.

Come costruirlo

Ora che sai tutto sul teatro delle ombre, procurati una vecchia scatola di cartone, un foglio di carta velina semi-trasparente, nastro adesivo, taglierino, cartoncino nero, forbici, spiedini di legno e colla.

Prendi la scatola e ritaglia un rettangolo con l’aiuto del taglierino, lasciando un paio di centimetri di telaio sui bordi.

Incolla il foglio di carta all’interno della scatola in modo da coprire il foro appena realizzato.

Decidi la storia che vuoi raccontare e disegna le sagome dei personaggi sul cartoncino nero, poi ritagliali con le forbici.

Applica i bastoncini di legno dietro alle sagome con il nastro adesivo.

Colloca dietro al teatrino una lampada fissa.

Puoi utilizzare diverse tipologie di scatole, più o meno grandi.

Sta a te personalizzarle nel modo preferito dando una forma accattivante al teatrino stesso.



Se vuoi un aiuto in più, ecco un video tutorial di Kidspot che ti spiega passo passo il procedimento.

