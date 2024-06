Del vecchio computer non si getta via niente! Scopri come riciclare le diverse parti ispirandoti a queste idee geniali

Portachiavi, scaffali, vasi per fiori, orologi da parete, contenitori per penne, ecco tutto ciò che potete fare riciclando le varie componenti del computer

Hai un vecchio computer non funzionante e l’unica cosa che resta da fare è gettarlo via? Prima di liberartene prova a riciclare le diverse componenti, dalla scheda madre al CPU, dall’hard disk al mouse esterno, con un pizzico di creatività. Ognuna di esse può essere trasformata in qualcosa di utile e originale. Non hai idea di come fare? Non preoccuparti, abbiamo selezionato delle idee fai da te originali e molto divertenti.

Tastiera portachiavi

La vecchia tastiera del computer può essere riciclata e trasformata in un portachiavi da parete: basta sostituire i tasti con bottoni e pomelli colorati, incollandoli con la colla a caldo, e poi utilizzarli per appendere le chiavi. Diventerà colorata e originale!

Scaffale con unità del sistema

L’unità del sistema, chiamata “case”, è la periferica esterna del computer al cui interno troviamo le diverse componenti elettroniche che ne permettono il funzionamento. E’ anche la parte più ingombrante e apparentemente più difficile da riciclare in modo creativo, ma noi abbiamo trovato delle soluzioni fai da te davvero originali.

Dopo aver rimosso le componenti interne, è possibile appendere l’unità del sistema sul muro e utilizzarla come se fosse uno scaffale.

Oppure potreste sfruttarla come mini-libreria!



Vasi per fiori

E se la periferica esterna si trasformasse in un vaso per fiori e piante? Basta collocarla a terra orizzontalmente e riempirla di terriccio, quindi piantarvi le piante preferite.

Stessa cosa si può fare con il vecchio monitor, inserendo le piante nella parte retrostante.

Contenitore per penne e matite

Con la vecchia tastiera si possono realizzare diversi oggetti, tra cui originali contenitori per penne, matite, forbici e quant’altro.

Orologio con tastiera

Invece i tasti numerici della vecchia tastiera si possono utilizzare per creare un orologio da parete:

procuratevi un quadrato di compensato, dipingetelo di bianco e praticate un foro al centro inserendovi il meccanismo

selezionate i tasti numerici e incollateli intorno alle lancette partendo dal “12”. Procedete man mano con i numeri 1, 2, 3, 4 e via dicendo.

Copertina quaderno

Con le componenti interne del computer potete creare una copertina per quadernini o un porta-appunti. Ricavate due rettangoli, praticate dei fori sul bordo esterno e infilate gli anelli, che serviranno a unire fronte e retro della copertina.

Portachiavi

Perché altrimenti non realizzare dei simpatici portachiavi? Basta recuperare le parti interne del computer, praticare un forellino sul bordo e infilare l’apposito anello portachiavi.

