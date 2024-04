Papercutting: scopri la meravigliosa arte della carta intagliata e le migliori idee da cui trarre ispirazione

Hai mai provato a intagliare la carta? Con pochi strumenti si possono ottenere autentici capolavori. Ecco tutti i segreti del papercutting

Ppercutting, l’arte dell’intaglio della carta è una tecnica artistica unica nel suo genere, grazie alla quale è possibile dare vita ad autentici capolavori, molto utilizzata anche per realizzare biglietti di auguri, bomboniere e altre meraviglie.

La troviamo rivisitata in varie forme in diversi paesi del mondo: in Oriente c’è il Kirigami, o meglio kiri-e, tecnica di intaglio che permette di ottenere figure tridimensionali, in Polonia l’intaglio della carta è utilizzato per creare splendide decorazioni folkloristiche note come “wycinanki“, e in Messico troviamo il meraviglioso “papel picado“.

Papercutting: come si fa e cosa serve

Per intagliare la carta occorrono un tappetino da taglio, fogli di carta, una matita e il cutter.

Dopo aver disegnato un soggetto più o meno complesso sul foglio di carta (se siete agli inizi meglio puntare su una sagoma semplice), dovrete colorare gli spazi negativi con la matita e subito dopo iniziare a tagliare. Questo passaggio è importante per distinguere ciò che dovete rimuovere dalle parti di carta che devono rimanere intatte.

Papercutting: idee da cui trarre ispirazione

Ecco alcune idee da cui trarre ispirazione: come vedete, è possibile ritagliare il disegno tracciato con la matita e procedere subito dopo con l’intaglio.

Oppure potete creare un vero e proprio quadro lasciando una parte di cornice.

Se volete ottenere un intaglio simmetrico, piegate il foglio a metà, tracciate il disegno con la matita e iniziate il ritaglio collocando il foglio sul tappetino. Una volta concluso, riaprite il foglio.

Così facendo, potete ottenere intagli più o meno complessi.



Un’altra bella idea consiste nell’intagliare le lettere o le iniziali del proprio nome. In questo caso dovrete tracciare la lettera sul foglio, ritagliarla e riempirla di disegni con la matita. Dopodiché potrete passare all’intaglio collocando la lettera sull’apposito tappetino.





E che dire dei mandala? Richiedono un lungo lavoro ma ne vale sicuramente la pena.



Si possono creare anche papercut su più livelli sovrapponendo gli intagli.