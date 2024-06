Come riciclare i sali da bagno: ecco 5 usi alternativi

Potresti averli ricevuti in regalo e non sapere come utilizzarli. Anziché gettarli via, scopri questi 5 riutilizzi creativi del tutto inaspettati

Ti hanno regalato dei sali da bagno ma non sai che fartene? Esistono diverse soluzioni creative che ti permettono di riciclarli: per esempio puoi utilizzarli come profumatori per la casa oppure per preparare un rilassante pediluvio. Scopriamo 5 utilizzi alternativi da provare.

Profumatore per biancheria

Con i sali da bagno che ti avanzano puoi preparare un delizioso profumatore per biancheria: recupera degli scampoli di stoffa, riempili con i sali da bagno aggiungendo eventualmente qualche goccia della tua essenza preferita, e chiudili con un pezzetto di spago. Non resta che collocarli nei cassetti della biancheria.

Profumatore per la casa

I sali da bagno possono essere riciclati per profumare la casa: in questo caso è sufficiente versarli in un piccolo contenitore e aggiungere qualche goccia di olio essenziale.

Lavoretti per bambini

Il sale da bagno può essere utilizzato per rivestire in modo creativo barattoli e vasetti di vetro: basta spennellarli con uno strato abbondante di colla vinavil, versare il sale da bagno in un recipiente e immergervi il barattolo.

Dipinto con sali da bagno

Puoi anche utilizzare i sali da bagno per creare un dipinto originale: suddividi i sali per colore, prendi un foglio di cartoncino (la carta non è adatta perché troppo sottile) e traccia delle linee spremendo della colla vinavil direttamente sul foglio. Versa sali di diversi colori sulle linee fino a cospargere l’intero foglio. Lascia asciugare e voilà, il capolavoro è pronto da incorniciare.

Pediluvio

Un’altra idea per riciclare i sali da bagno consiste nell’utilizzarli per il pediluvio: ti basterà aggiungerli all’acqua e asciugare bene i piedi dopo averli lasciati in ammollo. Qui trovi dei consigli utili per il pediluvio perfetto!

