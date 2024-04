Scopri come abbellire il tuo giardino con bellissimi fiori fai da te realizzati con materiali di riciclo

Se non hai il pollice verde ma ami i fiori, ecco la soluzione perfetta per te: realizzarli con materiali di riciclo. Dai tappi ai cucchiai, ecco le idee più belle

Tappi, chiodi, viti, mollette, sono tanti i materiali riciclati che puoi utilizzare per creare dei bellissimi fiori da collocare in giardino, ideali per chi ama i loro colori ma non ha il pollice verde! E nel farli puoi coinvolgere anche i bambini…

Fiori con tappi

Hai dei tappi colorati? Utilizzali per creare dei fiori semplici e creativi: realizza i petali con cinque tappi dello stesso colore e il pistillo centrale con un tappo di un altro colore. Parti da quest’ultimo incollando gli altri tutt’intorno con la colla a caldo.

Fiori con chiodi e viti

Guarda com’è bello questo aglio ornamentale realizzato con chiodi e viti. Procurati una sfera di legno e pratica dei forellini in cui inserire chiodi o viti. Aggiungi il gambo e inserisci i fiori di allium nei vasi.





Fiori con mollette

Per creare i petali puoi anche utilizzare delle mollette per il bucato fissandole intorno a un sottobicchiere tondo. Per il gambo utilizza un tubo verde.

Fiori con cucchiai

Anche i vecchi cucchiai si prestano alla creazione di originali fiori da giardino: taglia i manici alternando due misure diverse e incollali intorno a un piccolo coperchio con la colla a caldo. Fissa il fiore su un ramo che farà da gambo.

In alternativa puoi utilizzare cucchiai in acciaio.

Fiore con barattolo di latta

Procurati un barattolo di latta, dipingilo con colori acrilici o spray ad acqua, e taglialo in modo da formare dei petali lasciando integra la parte inferiore. Fissa il fiore su un gambo di metallo.

