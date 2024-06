Biglietti di auguri intagliati a mano: scopri com’è facile realizzarli con il fai da te. Il risultato è spettacolare

L'intaglio della carta ha innumerevoli potenzialità creative e si rivela perfetto anche per personalizzare i biglietti d'auguri. Ecco come procedere e cosa occorre

Adatti a tutte le occasioni, dai compleanni alla festa della mamma e del papà, dai matrimoni ai battesimi, i biglietti di auguri intagliati a mano sono spettacolari e unici nel loro genere. La cosa bella è che puoi crearli in autonomia apprendendo le basi dell’intaglio, meglio noto come papercutting.

Come intagliare i biglietti di auguri

Come abbiamo già visto, la tecnica del “papercutting” è molto versatile e cela infinite potenzialità creative: viene impiegata per personalizzare bomboniere, creare quadri oppure per dare vita a intagli decorativi come il meraviglioso “papel picado“ del Messico. In questo caso però ci concentreremo sui biglietti d’auguri, spiegandoti passo passo come sfruttare l’intaglio per renderli unici e originali.

Innanzitutto procurati l’occorrente:

un foglio di cartoncino bianco o color avorio e un foglio di carta colorata a vostra scelta (devono avere le stesse misure);

tappetino da taglio;

matita;

cutter.

Procedimento

Piega a metà il foglio di cartoncino in modo da creare un biglietto.

Su un foglio di carta disegna una bozza a matita del disegno che intendi riprodurre sul fronte del biglietto. Se sei principiante meglio scegliere soggetti semplici.

Ricopia il disegno sul fronte del biglietto contrassegnando gli spazi negativi con la matita, in modo da distinguere ciò che andrà rimosso dalle parti di disegno che dovranno rimanere intatte.

Apri il biglietto e appoggia il fronte sul tappetino da taglio, quindi inizia a rimuovere gli spazi negativi con il cutter.

Una volta terminato l’intaglio, piega a metà il foglio di carta colorato e inseriscilo all’interno del biglietto incollandolo con la colla.

Sulla parte interna puoi scrivere una frase personalizzata di auguri accompagnata dalla tua firma.

Biglietti di auguri intagliati a mano

Li puoi realizzare per qualunque occasione, dalla festa della mamma a un compleanno, dalla festa del papà a San Valentino. Inoltre puoi intagliarli in diversi modi, più semplici se sei principiante, più elaborati se hai già un po’ di dimestichezza con questa tecnica.





Puoi anche integrare del testo nel disegno, aggiungendo il nome del destinatario o la scritta “auguri”.

Per i compleanni bella l’idea di intagliare un dolcetto, accompagnandolo con il numero corrispondente all’età.





Se invece vuoi fare gli auguri a una coppia per l’inaugurazione della loro casa, alterna due colori a contrasto utilizzando il verde per il cartoncino da intagliare e il foglio rosa per la parte interna.

Questa è una bella idea per la nascita di un bimbo o di una bimba.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: