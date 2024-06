Arcobaleni fai da te: scopri come realizzarne di bellissimi con materiali di riciclo

Si possono realizzare con piatti di carta, pasta colorata, scatole di cartone e molti altri materiali. Sono facili da creare e perfetti da proporre ai bambini per un pomeriggio all'insegna della creatività

Sono colorati, originali e bellissimi, si possono realizzare con innumerevoli materiali di riciclo, dalle scatole di cartone ai piatti di carta, stiamo parlando dei gioiosi arcobaleni fai da te. Non solo stimolano la creatività, ma possono anche essere appesi per portare un tocco di colore in casa o in giardino. Ecco le migliori idee fai da te da cui trarre ispirazione.

Arcobaleno di cartone

Recupera una scatola di cartone e disegna con la matita una forma ad arco, al centro, sulla parte bassa, disegna un altro arco più piccolo. Taglia il tutto con le forbici. Recupera fogli di carta velina di colore giallo, azzurro, rosso, verde, arancione, rosa e violetto. Riducili in pezzetti suddividendoli per colore. Decora l’arcobaleno di cartone con i pezzetti di carta iniziando da un colore e aggiungendo man mano gli altri.

Potresti anche rivestire l’arcobaleno di cartone con pon pon e oggetti riciclati incollandoli con la colla a caldo. Parti dal rosa, procedi con l’arancione, poi aggiungi il giallo, il verde, l’azzurro e il viola.

Arcobaleno con la pasta

Un’altra idea carina consiste nel personalizzare l’arcobaleno con vari tipi di pasta di piccole dimensioni.

Prima recupera 4-5 tipi di pasta diversi, colorali di blu, azzurro, verde, rosso, arancione e giallo.

Disegna e ritaglia un arcobaleno di cartoncino.

Partendo dal basso inizia a incollare la pastina blu, poi aggiungi quella azzurra, passa al verde, poi al giallo, all’arancione e al rosso.

Sulla parte inferiore dell’arcobaleno aggiungi due ciuffi di cotone per simulare le nuvole.

Pignatta arcobaleno

La pignatta arcobaleno è spettacolare e realizzarla non è poi così difficile. Procedi così:

ritaglia due forme ad arco identiche utilizzando del cartone. Ritaglia anche un mini arco al centro del cartone, sulla parte bassa

ritaglia delle strisce di cartone più o meno lunghe e larghe per creare i lati della pignatta

unisci le varie parti di cartone con il nastro adesivo di carta dando forma alla pignatta

fai un taglio a croce sulla parte superiore della pignatta e inserisci i dolciumi, poi chiudilo con il nastro di carta

taglia dei pezzetti di carta crespa di colore lilla, azzurrino, verde chiaro, giallo limone, arancione e rosa. Incolla i pezzetti sulla pignatta partendo dal basso verso l’alto, stratificandoli

ripeti la stessa operazione sui vari lati della pignatta fino a rivestirla completamente.

Arcobaleno in stile puntinista

Che ne dici di realizzare un bellissimo disegno dell’arcobaleno in stile puntinista? Procurati dei cotton fioc, intingili nei colori dell’arcobaleno e utilizzali per dare vita all’arcobaleno.

Arcobaleno con piatto di carta

Un altro materiale di riciclo che puoi utilizzare per creare un arcobaleno fai da te è il piatto di carta.

Taglia il piatto a metà e dipingilo con le tempere o i pennarelli partendo dal basso. Inizia con il viola, aggiungi il blu, poi l’azzurro, il verde, il giallo, l’arancione e il rosso.

Pratica un forellino sulla sommità del piatto e infilaci un pezzo di spago che ti servirà per appendere l’arcobaleno.

Prendi della carta crespa nei colori dell’arcobaleno e taglia delle strisce. Incollale sulla base dell’arcobaleno e aggiungi due nuvolette di cotone.

Arcobaleno mobile

Puoi anche creare un arcobaleno mobile utilizzando del cartone riciclato. Disegna e ritaglia le varie parti dell’arcobaleno dalla più grande alla più piccola. Decora i vari pezzi e poi uniscili con un pezzo di filo, come nell’esempio.

Puoi anche decorare i pezzi dell’arcobaleno con colori a tempera sfumandoli tra loro e aggiungere sopra un sole di cartoncino.



Arcobaleno di cartoncino e carta velina

Procurati un cartoncino nero e della carta velina di colore viola, blu, verde, gialla, arancione e rossa.

Disegna sul cartoncino nero il tuo arcobaleno simmetrico.

Posiziona il cartoncino su un tappetino da intaglio e rimuovi le strisce, che andrai a rivestire con la carta velina, con il cutter.

Ritaglia la carta velina a pezzetti e inizia a incollarla sopra ciascuna striscia.

A lavoro terminato incolla sull’arcobaleno, dal lato della carta velina, un arcobaleno identico di carta trasparente.

A questo punto gira l’arcobaleno e attaccalo alla finestra: la luce renderà i suoi colori brillanti.

Arcobaleno con fili di lana

Un altro lavoretto perfetto per i bambini è l’arcobaleno di lana: procurati un foglio di cartoncino, dipingilo di azzurro, incolla sopra delle nuvole accartocciate di carta velina, e infine inizia a comporre l’arcobaleno alternando fili di lana colorati.

