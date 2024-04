Queste erbe aromatiche possono essere coltivate anche in acqua

Scopri come coltivare erbe aromatiche come basilico, stevia e origano direttamente in acqua con la tecnica dell'idrocoltura. Semplice, pratico e con risultati sorprendenti

Sapevi che le erbe aromatiche oltre che in terra possono essere coltivate anche in acqua?

Scopri il metodo innovativo per coltivare piante aromatiche direttamente nella tua cucina, senza bisogno di terra, in vasetti ordinati e con un aspetto super pulito. Con l’idrocoltura, puoi godere dei freschi profumi e sapori delle tue erbe preferite senza fare vero e proprio giardinaggio.

Che cos’è l’idrocultura

La coltivazione in idrocoltura rappresenta un metodo innovativo in cui le piante crescono in una soluzione nutritiva composta da acqua e nutrienti, senza l’utilizzo di terreno. Le radici delle piante sono immerse direttamente nell’acqua o in un substrato inerte come perlite, argilla o ciottoli, che forniscono sostegno alle radici senza aggiungere nutrienti. Questo sistema consente alle piante di assorbire direttamente i nutrienti di cui hanno bisogno dall’acqua, grazie a soluzioni nutritive appositamente formulate per fornire la giusta quantità di sostanze in ogni fase di crescita.

Quali sono i vantaggi dell’idrocultura

La coltivazione in idrocoltura offre diversi vantaggi significativi. Innanzitutto, riduce la necessità di utilizzare pesticidi e fertilizzanti, poiché le condizioni controllate riducono il rischio di malattie e infestazioni. Inoltre, consente la coltivazione in spazi limitati, ideale per l’agricoltura urbana o in ambienti interni. Grazie al controllo preciso della soluzione nutritiva, è possibile ottimizzare la quantità di acqua e nutrienti forniti alle piante, migliorando così la resa e la qualità del raccolto. Questo approccio all’avanguardia nella coltivazione offre una via sostenibile e efficiente per produrre alimenti di alta qualità.

Come coltivare le erbe aromatiche in acqua

Per coltivare erbe aromatiche in acqua, è importante seguire alcuni passaggi fondamentali per garantire il successo della piantagione. Ecco come farlo:

Per cominciare, assicurati di sterilizzare il contenitore di vetro che utilizzerai per la piantagione. Puoi farlo immergendo il vaso o la bottiglia in alcool puro o lavandoli accuratamente con acqua bollente.

Successivamente, riempi il contenitore con acqua pulita. Se l’acqua del rubinetto non è di ottima qualità, preferisci utilizzare acqua minerale per evitare problemi legati alla salinità o ad altri contaminanti.

Quando hai preparato il contenitore, è il momento di preparare le talee delle tue erbe aromatiche preferite. Taglia circa un centimetro dalla base di ogni pianta e posizionala delicatamente nel contenitore d’acqua.

È importante mantenere pulito il contenitore e l’acqua in cui crescono le piante. Lavare il contenitore regolarmente e sostituire l’acqua quando necessario contribuirà a mantenere le piante sane e vigorose.

Quali sono le piante aromatiche che crescono in acqua

Rosmarino

Per favorire una crescita vigorosa, posiziona il rosmarino vicino alla finestra per garantire una buona esposizione al sole. Questa pianta richiede un po’ più di tempo per attecchire a causa della sua base legnosa, ma una volta stabilita, crescerà con forza. Assicurati di fornire un terreno ben drenato e di annaffiare regolarmente senza far diventare il terreno eccessivamente umido.

Basilico

Il basilico è noto per attecchire facilmente, basta prendere delle talee e metterle in acqua, preferibilmente prima del periodo di fioritura, e posizionarle vicino alla finestra per garantire una buona esposizione alla luce solare. Questa pianta, oltre ad essere profumatissima, aggiunge un tocco di colore vibrante e può essere utilizzata in numerose ricette fresche estive

Origano

Per coltivare l’origano senza terra, puoi preparare le piantine di origano, tagliando steli sani da una pianta madre esistente. Rimuovi le foglie dalla parte inferiore degli steli. Riempi un contenitore trasparente con acqua, assicurati che il contenitore sia abbastanza grande da contenere le radici delle piantine.

Inserisci delicatamente gli steli di origano nell’acqua, assicurandoti che le foglie rimangano al di sopra del livello dell’acqua. Posiziona il contenitore in un luogo luminoso, ma evita la luce diretta del sole. Cambia regolarmente l’acqua per evitare la formazione di alghe e assicurati che le radici non marciscano. Puoi utilizzare un fertilizzante idroponico diluito per fornire nutrienti alle piante di origano ogni due settimane.

Stevia

Anche per la stevia valgono le stesse regole che per le altre erbe aromatiche.

Taglia steli di stevia sani da una pianta madre, ogni stelo dovrebbe avere almeno due nodi. Prepara un contenitore trasparente e riempilo con acqua, mmergi le talee di stevia nell’acqua, assicurandoti che le foglie rimangano sopra il livello dell’acqua.

Posiziona il contenitore in un luogo luminoso, evitando la luce diretta del sole. Cambia regolarmente l’acqua e controlla che le radici non marciscano. Puoi fornire nutrienti alle piante di stevia utilizzando un fertilizzante idroponico diluito ogni due settimane.

Salvia

La primavera è il momento ideale per piantare la salvia. Prendi delle talee, rimuovi le foglie dalla parte inferiore e mettile in acqua per favorire la radicazione. La salvia ama la luce solare, quindi posizionala vicino alla finestra per garantire una crescita ottimale. Tieni d’occhio eventuali segni di muffa, in quanto questa pianta è suscettibile a questo problema.

Melissa

Per coltivare la Melissa (o erba limone) senza terra, puoi seguire questi passaggi: prendi dei rametti sani di Melissa da una pianta madre esistente. Scegli quelli con foglie giovani e robuste. Riempi un contenitore trasparente con acqua pulita, preferibilmente filtrata. Immergi delicatamente i rametti di Melissa nell’acqua, assicurandoti che le foglie rimangano sopra il livello dell’acqua.

Posiziona il contenitore in un luogo luminoso, ma evita la luce diretta del sole. La luce solare intensa potrebbe causare l’accumulo di alghe nell’acqua. Cambia regolarmente l’acqua per evitare la formazione di alghe e assicurati che le radici delle piante rimangano sane.

Puoi fornire nutrienti alle piante di Melissa utilizzando un fertilizzante idroponico diluito ogni due settimane.

Quali altre piante sono adatte a crescere in acqua?

Sono numerose le piante adatte alla coltivazione in idrocoltura, tra cui:

Lattuga: questa verdura è una scelta popolare in idrocoltura per la sua crescita veloce e la facilità di manutenzione.

Pomodoro: sebbene richieda un sistema di coltivazione più complesso, il pomodoro può essere coltivato con successo in idrocoltura, producendo frutti di ottima qualità.

Peperoncino: i peperoncini possono essere coltivati in idrocoltura, con l’attenzione necessaria alla luce e alla nutrizione per una crescita ottimale.

Fragole: questi frutti deliziosi si adattano bene all’idrocoltura, producendo fragole di alta qualità con l’approccio giusto.

Fiori: anche alcune varietà di fiori, come le violette africane e i crisantemi, possono essere coltivate con successo in idrocoltura, regalando fioriture di qualità superiore.

