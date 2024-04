Quanto costa effettivamente ricaricare il tablet? 2 centesimi, 20 centesimi o 2 euro?

In questo articolo vediamo insieme quali sono i costi di ricarica di uno strumento tecnologico sempre più diffuso: il tablet

Sempre più persone hanno trovato nel tablet una valida alternativa al PC per studiare o lavorare in modo più pratico e agevole.

Le dimensioni contenute e il peso non eccessivo di questo dispositivo tecnologico che non ha nulla da invidiare a un classico computer portatile lo hanno trasformato in pochi anni in un alleato insostituibile per lavorare quando si è lontano da casa.

Unica nota dolente dei tablet riguarda il prezzo, non molto inferiore rispetto a quello dei classici laptop: il costo di un tablet con buone prestazioni si aggira attorno ai 300 euro a cui vanno ad aggiungersi il costo della custodia e quello degli accessori (tastiera e pennino).

Inoltre, come ogni dispositivo elettronico, per essere utilizzato il tablet va ricaricato. Quanto costa, ogni volta, ricaricare la batteria del nostro tablet? Scopriamolo insieme.

I costi dell’elettricità per il tablet

Per scoprire di quanta energia ha bisogno il nostro tablet per una ricarica completa e quanto questo incide sulla nostra bolletta dell’energia, dobbiamo fare un piccolo calcolo tenendo conto di due fattori:

prezzo dell’elettricità , che oscilla fra i 40 e i 50 centesimi/kWh

, che oscilla fra i 40 e i 50 centesimi/kWh capacità della batteria (in mAh), ovvero la quantità di energia assorbita da un tablet durante la ricarica: questo parametro dipende dal modello del nostro tablet, ma anche dallo stato di usura del dispositivo (le prestazioni di ricarica diminuiscono nel tempo).

Per poter calcolare con esattezza i costi energetici durante la ricarica, ricordiamo la seguente formula:

[prezzo dell’elettricità (centesimi/kWh)] X [capacità della batteria (mAh)] : 208.000.

Questa formula non calcola il costo della ricarica in condizioni ideali, ma tiene conto anche che circa il 20% dell’energia utilizzata viene persa durante la ricarica del dispositivo.

Facciamo un esempio. Un tablet di ultima generazione ha una batteria con una capacità di 7.544 mAh: se ipotizziamo un costo dell’energia di 40 cent/kWh, concluderemo che ogni volta che ricarichiamo il tablet spenderemo 1,45 centesimi di euro.

Se carichiamo il tablet due volte alla settimana e lo teniamo in buone condizioni generali, alla fine dell’anno avremo speso appena 1,50 euro per ricaricarlo circa un centinaio di volte!

