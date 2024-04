Se hai lo scaldabagno è questa la cosa che dovresti assolutamente fare per ridurre la bolletta

Installare un timer per lo scaldabagno può essere un sistema efficace per risparmiare energia e denaro quando si usa questo elettrodomestico, ma attenzione alla tariffa del nostro fornitore di energia elettrica

Nei nostri articoli parliamo spesso di risparmio energetico e di strategie per limitare i costi della bolletta elettrica.

Uno degli apparecchi più energivori della casa è senza dubbio lo scaldabagno: la produzione di acqua calda sanitaria, infatti, può arrivare ad assorbire fino al 12% del consumo energetico di una famiglia media.

Utilizzare lo scaldabagno in modo corretto e investire nella sua manutenzione può farci risparmiare molta energia, che si traduce anche in un risparmio economico.

Ma esiste anche un piccolo dispositivo, che ha un costo di pochi euro, che può aiutarci a contenere i consumi dello scaldabagno con un importante risparmio in bolletta: il timer.

Che cos’è il timer per lo scaldabagno

Un timer da scaldabagno è un piccolo dispositivo, manuale o automatico, da installare sullo scaldabagno di casa e che ci permette di attivare lo scaldabagno nelle ore della giornata in cui l’energia elettrica costa meno, consentendoci così di risparmiare in bolletta.

Il timer è molto utile soprattutto se abbiamo uno scaldabagno di grande capacità, o se il nostro dispositivo non dispone di modalità di funzionamento “auto”, che ne limita il funzionamento alle ore in cui il prezzo per kWh è inferiore del 30% rispetto al normale.

Ovviamente, il vantaggio esiste solo se abbiamo sottoscritto con l’ente fornitore di energia un contratto che preveda lo sfruttamento della tariffa bioraria, una tariffa in cui il prezzo dell’energia è differenziato in base alle fasce orarie.

In questo caso, potremo impostare il timer per utilizzare lo scaldabagno solo nei momenti della giornata e della settimana in cui l’energia elettrica è meno costosa.

Un’altra possibilità per ridurre la bolletta energetica

Se invece stiamo valutando l’opzione di acquistare un nuovo scaldabagno, possiamo optare per uno scaldabagno intelligente dotato di funzioni di programmazione dell’utilizzo, per sfruttare al massimo l’opportunità di risparmiare offerta dalla tariffa bioraria.

Gli scaldabagni di più recente generazione possono essere addirittura controllati da remoto, grazie alla sincronizzazione con app sul cellulare, in modo da pianificare le fasce orarie di utilizzo sia per il riscaldamento dell’acqua che per l’eventuale accensione dei caloriferi.

Anche se si tratta di modelli dal costo più elevato rispetto agli scaldabagni normali, questi dispositivi consentono di ammortizzare nel tempo la spesa iniziale, garantendo un risparmio energetico nel lungo periodo.

