Puoi risparmiare il 20% sulla bolletta con questo semplice dispositivo per termosifoni

Con l’arrivo delle temperature in calo, molti hanno già riattivato i propri sistemi di riscaldamento. Ogni inverno ci aspettiamo un incremento delle bollette energetiche, e la domanda, quindi, sorge spontanea: come ridurre questi costi crescenti? Una possibile risposta risiede in accessori specifici per la gestione termica, come i ventilatori per termosifoni.

Ventilatori per termosifoni: come funzionano?

Spesso chiamato aspiratore, diffusore o estrattore di calore, il ventilatore per termosifoni è un dispositivo che massimizza l’efficienza del riscaldamento. I termosifoni, infatti, generano calore che tende a salire, causando una stratificazione dell’aria: l’aria calda si concentra in alto e quella fredda in basso, senza che il calore venga sfruttato al massimo. Posizionando il ventilatore direttamente sul termosifone, collegato alla rete elettrica e con un consumo di soli 2 Watt, questo dispositivo si attiva automaticamente a circa 30°C, spostando l’aria calda nell’ambiente in modo più rapido e uniforme.

Prestazioni e funzionalità avanzate

Il vantaggio principale del ventilatore per termosifoni risiede nella capacità di aumentare la sensazione di calore nell’ambiente, senza la necessità di alzare la temperatura impostata. Muovendo l’aria calda, si può incrementare la temperatura percepita di 2-3 gradi, con un risparmio energetico fino al 20%. Alcuni modelli sono dotati di staffe per essere collocati anche dietro i termosifoni, recuperando il calore disperso in quella zona. Ventilatori di maggiori dimensioni, ideali per termosifoni grandi, offrono opzioni di regolazione automatica e, in alcuni casi, una durata di vita fino a 40 anni.

Come scegliere e utilizzare i ventilatori per termosifoni

Nella scelta dei ventilatori, è importante considerare la grandezza dell’ambiente da riscaldare: per una stanza di circa 12m², basta un ventilatore, ma per stanze più ampie ne serviranno di più. Ogni unità sposta circa 30m³ di aria all’ora, consentendo una circolazione ottimale. Inoltre, è possibile collegare fino a 20 ventilatori a un singolo adattatore, semplificando l’installazione anche su termosifoni lunghi.

Tuttavia, va sottolineato che questi ventilatori non sono adatti per ambienti ad alta umidità, né per termosifoni elettrici e a olio.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Hubo

Ti consigliamo anche: