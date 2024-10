Halloween: come intagliare la zucca per creare una lanterna

Come intagliare una zucca per Halloween e trasformarla in una lanterna spettrale! Dalla scelta della zucca ai trucchi per mantenerla fresca più a lungo, segui i nostri consigli per decorare la tua casa in modo creativo e sostenibile

Halloween è alle porte, ed è il momento perfetto per organizzare decorazioni che piacciano a tutta la famiglia, specialmente ai bambini. In questo articolo, vi guideremo passo passo nella realizzazione di una lanterna di Halloween utilizzando una zucca, un classico che aggiunge atmosfera e colore all’autunno. Abbiamo già visto come realizzare decorazioni a forma di zucca con materiali riciclati, e ora ci concentreremo su come trasformare una vera zucca in un elemento decorativo per la festa.

Come scegliere la zucca

Quando si sceglie la zucca, tenete presente che le comuni zucche dell’orto, ricche di polpa, sono perfette se desiderate riutilizzare la polpa in cucina. La tradizionale zucca arancione da intaglio, con meno polpa e tanti semi, è invece più facile da lavorare, pur essendo non commestibile. Ricordate che ogni parte scartata può essere utile: semi e polpa si possono essiccare o compostare, riducendo al minimo gli sprechi.

Come trasformare la zucca in una lanterna

Incidere la base

Appoggiate la zucca su un tagliere e incidete con un coltello sottile e ben affilato la base.

Incidere il cuore della zucca

Incidete con un coltellino il cuore della zucca in modo da facilitare l’estrazione di polpa e semi.

Svuotare la zucca

A questo punto – anche i più piccoli potranno divertirsi – con l’aiuto di un cucchiaio svuotate la zucca, scavando fino in fondo (attenzione a non romperla dato che la buccia è piuttosto morbida, se usate la tipica zucca arancione di Halloween).

Intagliare occhi e bocca

Disegnate con l’aiuto di un coltellino o di uno stuzzicadenti occhi, naso e bocca della zucca. Liberate la vostra fantasia. Quindi incidete con un coltello affilato.

La lanterna è pronta

La vostra lanterna è pronta! Inserite una candela o una luce a LED per un effetto magico, ideale per dare il benvenuto agli ospiti all’entrata di casa.

Come conservarla più a lungo

Per mantenere la vostra lanterna di Halloween intagliata più a lungo, è importante seguire alcuni accorgimenti per rallentare il processo di decomposizione:

Pulizia accurata: assicuratevi di rimuovere tutta la polpa e i semi all’interno della zucca. Più pulita è l’interno, più a lungo durerà. Bagno in acqua e candeggina: immergete la zucca in una soluzione di acqua e un cucchiaio di candeggina per circa 20 minuti. Questo aiuta a uccidere eventuali batteri e funghi che possono accelerare la decomposizione. Assicuratevi di asciugarla bene prima di esporla. Ambiente fresco: posizionate la zucca in un luogo fresco e al riparo dalla luce diretta del sole durante il giorno. Di notte, se possibile, riponetela in frigorifero per rallentare ulteriormente il processo di degradazione.

