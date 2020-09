Cibo per cani: le marche migliori e peggiori secondo il nuovo test di Altroconsumo

Chi ha un cane probabilmente si troverà ad acquistare spesso del cibo specifico per le sue esigenze. Orientarsi nella scelta potrebbe però non essere facile dato che esistono molte marche e varietà di crocchette per cani. Ad aiutare nell’acquisto arriva ora un nuovo test di Altroconsumo.

La rivista dell’associazione che difende i consumatori ha voluto testare 27 differenti confezioni di cibo per cani, in particolare crocchette. Tutti i prodotti sono stati analizzati per valutarne la qualità non solo dal punto di vista nutrizionale ma anche della materia prima utilizzata.

I risultati

Tutti i prodotti hanno superato il test, ovvero nessuno è sconsigliato anche se ovviamente esistono delle differenze a livello qualitativo. Ci sono crocchette per cani valutate di qualità ottima e altre medie.

Altroconsumo ha specificato i parametri di cui ha tenuto conto per esprimere il giudizio finale. Si tratta di:

densità energetica , ossia la quantità di prodotto necessaria a raggiungere le calorie che rappresentano la razione giornaliera del cane

, ossia la quantità di prodotto necessaria a raggiungere le calorie che rappresentano la razione giornaliera del cane la quantità e la qualità delle proteine : l’utilizzo di materie prime di scarsa qualità come ossa, tagli di carne con molto collagene o tante proteine vegetali contribuiscono ad abbassare il punteggio del prodotto

: l’utilizzo di materie prime di scarsa qualità come ossa, tagli di carne con molto collagene o tante proteine vegetali contribuiscono ad abbassare il punteggio del prodotto la quantità e la qualità dei grassi

i carboidrati possono essere presenti in quantità contenute e trattati in modo tale da essere digeribili per il cane

possono essere presenti in quantità contenute e trattati in modo tale da essere digeribili per il cane il giusto equilibrio di vitamine e sali minerali

l’eventuale presenza di antiossidanti BHA e BHT che, anche se ammessi dalla legge, potrebbero essere dannosi per la salute dell’animale

È stata poi considerata anche l’etichetta per individuare la presenza delle informazioni obbligatorie che devono essere riportate sulla confezione (e tutti effettivamente le hanno) ma anche informazioni facoltative utili ai proprietari.

Considerando tutto, il prodotto migliore del test risulta essere il Classic Prairie Poultry di Acana che è ottiene un voto pari a 81/100 e che quindi è stato valutato di ottima qualità. Il Migliore acquisto è stato calcolato sulla base del prezzo per razione giornaliera per un cane di 10 kg.

Ma anche diverse altre crocchette per cani sono state valutate positivamente. Subito dopo il primo posto troviamo, con voti pari o superiori a 70/100:

N&D (Farmina) Ancestral grain pollo, farro, avena e melograno adult medium & Maxi

Royal Canin Medium Adult

Hill’s science plan adult 1-6 medium con pollo

Esselunga Bao plus croccantini con riso e pollo

Forza 10 medium adult maintenance al pesce

Eukanuba active adult alimento ricco in pollo fresco

Adoc bio medium & large breed con pollo e riso

Tra i migliori acquisti Altroconsumo segnala, oltre al già citato Esselunga Bao plus di qualità ottima, anche Top Bull (CONAD) cani adulti con pollo e riso e Amico mio (SELEX) Expert active crocchette con pollo fresco, entrambi di qualità buona.

In fondo alla classifica, valutati comunque come prodotti di media qualità, troviamo invece:

Orlando (LIDL) crocchette con agnello e riso

Radames (EUROSPIN) crocchette per cani

Miglior cane active crocchette con manzo

Carrefour multi crocchette con manzo

Friskies Vitafit Balance con pollo e verdure

Dal nostro punto di vista va detto che il test non ha inserito come criterio quello dei test invasivi sugli animali . A tal proposito vi rinviamo alla litste dei cibi per animali cruelty free:

Tutte le altre specifiche e i risultati completi del test li trovate su Altroconsumo.

Fonte: Altroconsumo

Leggi anche: