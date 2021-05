Grazie alla vendita di tappi di plastica, studenti brasiliani costruiscono un moderno laboratorio di scienze

Partendo dalla raccolta dei tappi, genitori, studenti e professori si sono inventati mille forme per raccogliere i fondi e costruire un moderno laboratorio scientifico. Ora il loro sogno è realtà.

Differenziare bene i tappi in plastica che utilizziamo è un grande vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per diverse realtà che trovano nel riciclo di questo materiale una fonte di guadagno utile per sostenere le proprie iniziative. È il caso della scuola municipale Francisco Frömming, a São Lourenço do Sul in Brasile, dove gli studenti sono riusciti a finanziare la costruzione di un moderno laboratorio scientifico. (Leggi anche: Raccolta tappi di plastica: come fare e a chi rivolgersi)

Il riciclaggio come strumento di trasformazione delle comunità

“Un tappo aiuta l’educazione, molti fanno la trasformazione”, si legge in un post su Facebook della scuola. Senza la sinergia tra scuola e comunità, probabilmente molti tappi sarebbero finiti nell’indifferenziato e forse il laboratorio sarebbe ancora un sogno.

Doe suas tampinhas para a Escola Francisco Fromming 😍😍#somostodosfrancisco #tampinha Posted by Somos todos Francisco on Friday, January 18, 2019

La raccolta dei tappi è iniziata due anni fa, e tutta la comunità scolastica l’ha abbracciata unendo le proprie con lo scopo di ottenere il tanto agognato laboratorio. Dopo che i mezzi di informazione locali hanno raccontato degli sforzi della scuola, l’appoggio è aumentato ancora di più, arrivando a ricevere perfino donazioni di materiali e strumenti tecnologici utili per attrezzare il nuovo studio scientifico.

Oltre alla raccolta dei tappi, la comunità ha partecipato all’organizzazione di lotterie ed eventi, promossi per raccogliere ulteriori fondi per la costruzione del laboratorio. L’anno scorso è stato finalmente possibile realizzare la sala che ospita il laboratorio, dopodiché è partita la ricerca dei materiali per attrezzarlo. Sebbene il nuovo spazio sia già pronto per l’uso da aprile, per via della pandemia non è stato ancora possibile utilizzarlo.

Os alunos do 4° ano B em atividade com Günter CEAMA! Turmas das Professoras Nair e Clara 💚#somostodosfrancisco #reciclagem #projetossustentaveis #sustentabilidade #educação #ciências Posted by Somos todos Francisco on Sunday, August 18, 2019

L’utilizzo dei laboratori nelle scuole è importante perché permette agli studenti di imparare, non solo con la teoria, ma anche attraverso l’esperienza diretta, mettendo in pratica il metodo, provando e anche errando. Inoltre, in questo modo, il processo di apprendimento è più attivo, interessante e partecipativo, tanto per gli studenti quanto per gli insegnanti. Nonostante siano molte scuole – e non parliamo solo del Brasile – a non essere adeguatamente attrezzate, la Francisco Frömming ha deciso di non rassegnarsi, e si è unita alla ricerca di una soluzione.

Con il nuovo spazio, frutto del riciclaggio di tutta la comunità, ora sarà possibile disporre di tutti gli strumenti e gli attrezzi moderni necessari affinché gli studenti di questa scuola possano effettuare esperimenti e arricchire ancora di più la loro formazione.

Hoje é dia de agradecer para cada um que colaborou de alguma forma para a concretização deste projeto que começou com… Posted by Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Fromming on Tuesday, April 27, 2021

