Il Ginecologo brasiliano che regala un albero per ogni bimbo che fa nascere

Projeto Plantar

Há mais de 16 anos nascia o Projeto Plantar. Na pequena cidade de Macatuba, no interior de São Paulo, entregávamos uma muda de árvore para cada criança que nascesse na cidade. O Projeto Plantar já inspirou muitos lugares, e hoje, mais de 20 cidades realizam o ato do plantio com o nosso mesmo propósito!

