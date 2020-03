Dai bambini dello Zambia un messaggio per noi: ogni Italiano dovrebbe vederlo proprio in questo momento!

In queste settimane così drammatiche per l’Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, diversi Paesi del mondo hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla nostra nazione. Su monumenti di città come Sarajevo, Dubai e Gerusalemme è comparso il tricolore. Ma la solidarietà arriva anche dai bambini che vivono in uno dei Paesi più poveri dell’Africa: lo Zambia.

Da lì giunge un video emozionante, carico di speranza e incoraggiamento per l’Italia, che è stato condiviso su Youtube da Giovanni D’Agata, presidente dell’associazione “Sportello dei diritti”. Nell’emozionante filmato vediamo un bel gruppo di bambini africani, che incoraggiati dalla loro insegnante, ripetono insieme:

“Forza Italia! Siamo tutti con voi! Tutti insieme ce la faremo! L’Italia è una nazione fortissima che ha superato tantissimi ostacoli nella storia! Viva Italia! Forza Italia! Tutti insieme ce la faremo”.

Così i bimbi dello Zambia ci danno una lezione di altruismo e una sferzata di vitalità, invitando a non arrenderci in questi giorni bui.

“Abbiamo bisogno di speranza e solidarietà nel momento di emergenza più significativa della Nostra recente storia. – si legge sul sito dell’associazione “Sportello per i diritti” – Messaggi di speranza e solidarietà quando arrivano da chi non ha le fortune che normalmente abbiamo noi, ci dovrebbero spronare ancor più a non mollare e a credere in un domani migliore per tutti, anche quando il mondo sembra crollarci sotto i piedi.”

Fonte: Sportello dei diritti / Youtube