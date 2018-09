C’è un nonnino americano molto speciale: lui ogni giorno va in un rifugio per gatti randagi, si siede sul divano e si appisola abbracciando il felino di turno che sembra particolarmente gradire la sua compagnia.

Potrebbe sembrare il divano di casa, ma non lo è. La scena simpatica in cui il settantacinquenne Terry Lauerman dorme accanto ai gatti ha fatto il giro dei social. L’immagine pubblicata su Facebook dal Safe Haven Pet Sanctuary di Green Bay, negli Stati Uniti, mostra l’uomo che dorme beatamente con i gatti, unendo il riposo fisico all’amore per questi splendidi animali.

Si sa quanto i felini amino dormire e allora perché non tenere loro compagnia facendolo insieme? Infatti nonno Terry è uno dei volontari di questo santuario dove le persone si prendono cura gratuitamente dei mici.

Terry passa con i gatti almeno tre ore al giorno ed è diventato una presenza indispensabile, infatti dopo averli spazzolati, dar loro cibo e acqua, si addormenta con loro sul divano.

“Siamo così fortunati ad avere un umano come Terry. Il primo giorno si è presentato per spazzolare i gatti, poi non se ne andato più. E’ in grado di dire cosa piace a ogni singolo gatto e cosa no. Ma ogni giorno anche lui si addormenta con loro. Non ci dispiace, i gatti hanno bisogno anche di questo. Terry è un volontario meraviglioso”, si legge sulla pagina Facebook del santuario.

Le foto sono state condivise da quasi 90mila persone e ha contribuito a far conoscere la struttura, sono in tantissimi coloro che davanti a questa scena tenerissima hanno deciso di fare una donazione e visto che la struttura vive di questo, ci sembra un’ottima notizia.

Con il ricavato adesso saranno create nuove stanze per salvare più gatti possibili dalla strada. Bravissimo a questo super nonnino!

Dominella Trunfio

