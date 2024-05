Questa università italiana apre le porte agli animali domestici: cani e gatti si potranno portare in ufficio (e non solo)

L’Università Iuav di Venezia permetterà a dipendenti e studenti di portare con sé i propri animali domestici, favorendo così il benessere di entrambi

L’Università Iuav di Venezia ha varato un’iniziativa innovativa consentendo ai dipendenti e agli studenti di portare i propri animali domestici sul luogo di lavoro e negli spazi accademici. Questa decisione, supportata da numerosi studi scientifici, riconosce i benefici della presenza degli animali, tra cui la capacità di ridurre lo stress, aumentare la produttività e favorire la socializzazione.

Una nuova politica che fa parte di un più ampio quadro di iniziative volte al benessere della comunità universitaria. Tra queste iniziative, vi sono la creazione di nuove aree studio, spazi verdi e punti di aggregazione dove personale e studenti possono incontrarsi, mangiare e condividere materiale librario, promosse dal rettore Benno Albrecht nel suo piano pluriennale di rinnovamento delle sedi universitarie.

L’ammissione di cani e gatti sarà regolamentata per garantire il rispetto delle esigenze di tutti gli occupanti degli spazi universitari. Gli animali sono ammessi principalmente negli uffici singoli o condivisi, previo consenso di tutti gli interessati. Tuttavia sono esclusi da luoghi come gli sportelli, le aule e le biblioteche, così come da spazi in cui si tengono eventi o cerimonie.

Un’iniziativa che sta sempre più prendendo piede

Alcune eccezioni sono previste per i cani guida per non vedenti, i cani da assistenza per le persone con disabilità e i cani da allerta, che hanno libero accesso a tutti gli ambienti universitari. Il regolamento mira anche a garantire il benessere degli animali stessi, imponendo ai proprietari di rispettare le regole di convivenza sociale e di tutelare sempre il benessere degli animali.

Questa iniziativa, oltre a favorire un migliore equilibrio tra vita privata e lavorativa per la comunità universitaria, si inserisce in un contesto più ampio di promozione dell’inclusività. Riconoscendo il ruolo positivo degli animali domestici nella vita delle persone, l’Università Iuav di Venezia si pone all’avanguardia nell’adottare politiche che tengano conto delle esigenze e delle aspirazioni della sua comunità.

L’opportunità di consentire l’accesso anche agli animali nelle università e nei luoghi di lavoro si sta diffondendo sempre più all’interno di atenei, enti ed aziende permettendo così alle persone e ai loro amici a quattro zampe di non separarsi mai e favorendo il benessere di entrambe le parti.

Fonte: Università Iuav di Venezia

