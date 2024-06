Toro fugge dall’arena di un rodeo negli USA (e ferisce 5 persone)

Rodeo conclusosi nel panico nell'Oregon, USA. Un toro è scappato dall'arena dell'evento serale riversandosi sulla folla. Tra il pubblico, 5 spettatori sono rimasti feriti. L'animale è stato fermato e condotto in un recinto

Incidente nello Stato americano dell’Oregon, dove durante un popolare rodeo un toro è scappato dall’arena. Nel trambusto, 5 spettatori hanno riportato ferite non gravi. È accaduto nel weekend nella città di Sisters durante l’appuntamento organizzato da Sisters Rodeo.

Mentre il pubblico intonava God Bless the USA di Lee Greenwood, l’animale al centro dei riflettori ha provato a liberarsi dalla sua triste condizione. Il toro, che pare chiamarsi Party Bus, ha superato una recinsione saltando e si è lanciato contro la folla.

I video che circolano nella rete mostrano l’intera scena. Lo staff dell’associazione Sisters Rodeo ha immediatamente attivato la procedura di emergenza per contenere il toro ed evitare che potesse colpire altre persone. L’animale è stato bloccato in alcuni corridoi e trasferito in sicurezza dal personale in un recinto.

Da un comunicato rilasciato dall’ente sui social si apprende che dei 5 soggetti tre sono stati feriti direttamente dal toro, mentre i restanti due tra la folla in agitazione. Le persone hanno ricevuto prontamente le cure in un ospedale locale, ma non sarebbero state trattenute oltre.

This just happened at Sisters Oregon Rodeo. Bull jumped over the fence into the audience. Posted by Cheriesse Beck on Monday, June 10, 2024

Secondo quanto riportato da fonti americane, Party Bus sarebbe stato rimosso dalle competizioni. Non sappiamo, tuttavia, se questa sarà la “punizione” definitiva o se all’animale verrà riservato un altro destino.

L’episodio riflette ancora una volta lo sfruttamento animale e i rischi legati a manifestazioni che prevedono l’utilizzo di animali vivi in tutto il mondo. Ne è d’esempio la sanguinaria corsa dei tori di Pamplona, dove ogni anno si registrano feriti.

Davanti a immagini del genere viene da chiedersi perché si debbano organizzare ancora eventi di questo tipo, anacronistici e pericolosi per gli animali e per le persone.

