“Credete nel vostro futuro”: le parole di Jane Goodall al Concertone (che tutti i giovani dovrebbero ascoltare)

L’antropologa ha parlato ai tanti ragazzi che assistevano al Concerto del Primo Maggio a Roma, raccontando la sua storia e invitandoli a inseguire sempre i propri sogni e a credere nel futuro

Jane Goodall, 90 anni compiuti lo scorso 3 aprile, ha deciso di festeggiare questo traguardo viaggiando in giro per il mondo. Tra le tante tappe dell’antropologa e scrittrice britannica c’è anche la Capitale dove ieri ha partecipato al Concerto del Primo Maggio.

Dal palco del Circo Massimo di Roma, l’etologa famosa per i suoi studi sugli scimpanzè e il suo impegno ambientale ha raccontato la sua storia – o meglio la sua missione – ai tantissimi giovani presenti. Ha infatti affermato, imitando il suono di questi animali:

Vorrei condividere con voi il fatto che gli scimpanzè si avvicinano agli altri quando vanno a letto facendo questo rumore. Mi sono innamorata di Tarzan ed ero gelosa che ha sposato la Jane sbagliata. E ho deciso che sarei andata in Africa. Sono stata la prima persona a cercare di imparare come si comportavano e ho scoperto che sono simili a noi.

L’incoraggiamento della mamma che vuole trasmettere ai giovani

Con in mano un pupazzo con le sembianze di una scimmia, la novantenne ha raccontato di aver lasciato l’Africa 50 anni fa perché incontrava “dei giovani che non avevano più speranza perché noi adulti avevamo compromesso il loro futuro”.

Qualcosa che ha esortato i ragazzi a non fare, ma ad avere sempre fiducia nel futuro. Ha sostenuto:

Voi qui davanti dovete credere nel vostro futuro. Non è vero che non potete fare nulla. Per questo ho avviato un programma ‘Radici e Germogli’, per aiutare persone, ambiente o animali.

Ha inoltre invitato i giovani a non mollare mai, come non ha fatto lei perché spinta dalla madre quando tutti le dicevano che era solo una ragazza e non avrebbe potuto fare questo lavoro. L’ha invitata a sfruttare ogni opportunità per trovare un modo per fare ciò che desiderava e questo messaggio è ciò che si impegna a trasmettere ai ragazzi in tutto il mondo.

