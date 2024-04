Insetti, pesci e polpi hanno coscienza! La rivoluzionaria Dichiarazione firmata dagli studiosi

Vertebrati e molti invertebrati hanno coscienza e provano dolore e altre sensazioni. Lo sostengono eminenti ricercatori in una Dichiarazione sulla coscienza animale destinata a riscrivere la storia

Non solo scimmie, elefanti. Anche uccelli, pesci, insetti, polpi hanno coscienza. Lo sostengono 39 brillanti scienziati e ricercatori, tra cui neurobiologi, psicologi, filosofi e zoologi, in una dichiarazione di estrema attualità.

Si chiama “Dichiarazione di New York sulla coscienza animale” il documento presentato nei giorni scorsi durante una conferenza tenutasi alla New York University, un testo destinato ad avere importantissime implicazioni sulla considerazione che abbiamo del regno animale.

È una attestazione rivoluzionaria che, basandosi su studi sui comportamenti cognitivi, rivaluta le capacità dei vertebrati e di determinati invertebrati per quanto queste possano essere diverse da quelle di altre specie.

Gli scienziati ritengono, infatti, che esista una “possibilità realistica” che tutti i vertebrati e una parte di invertebrati sperimentino la coscienza. Questo è ciò che hanno scritto:

Sebbene permanga molta incertezza, sono emersi alcuni punti di ampio consenso. In primo luogo, esiste un forte sostegno scientifico per l’attribuzione dell’esperienza cosciente ad altri mammiferi e agli uccelli.

In secondo luogo, l’evidenza empirica indica almeno una possibilità realistica di esperienza cosciente in tutti i vertebrati (compresi rettili, anfibi e pesci) e in molti invertebrati (compresi, come minimo, molluschi cefalopodi, crostacei decapodi e insetti).

In terzo luogo, quando esiste una possibilità realistica di esperienza cosciente in un animale, è irresponsabile ignorare tale possibilità nelle decisioni che riguardano quell’animale”