Spediscono per errore un gatto dentro un pacco Amazon: vivo per miracolo riabbraccia la famiglia dopo 6 giorni

Incidente senza precedenti negli USA, dove un gatto è scomparso da una casa. Lo hanno ritrovato dopo una settimana in un altro Stato. L'animale domestico si era intrufolato in una scatola. Peccato che proprio quella scatola è spedita al mittente per un reso

Ha dell’assurdo quanto accaduto al gatto di una coppia dell’Utah, USA. Il felino, scomparso da giorni, è stato segnalato in un altro Stato a stelle e strisce. Come ci era arrivato fin lì? In un reso al colosso Amazon.

Fino all’ultimo, la coppia non riusciva a credere a quanto veterinari e autorità avevano comunicato al telefono. Sembrava uno scherzo, ma non lo era. Il 10 aprile scorso Galena, questo il nome del gatto, non si trovava più.

Carrie Clark e suo marito l’hanno cercata ovunque con l’aiuto di amici e vicini. Sono state perlustrate cantine, strade del quartiere, ma nulla. Nel vicinato Galena non c’era.

Da allora sono passati giorni, 6 per la precisione, prima che i proprietari avessero notizie della loro amica a quattro zampe. Temevano il peggio, ma mai si sarebbero aspettati di ricevere una chiamata dalla California del Sud.

Galena stava bene, ma si trovava a Los Angeles. Grazie al microchip, i servizi veterinari hanno potuto rintracciare la sua famiglia e informarla dell’incidente inconsueto.

#cats

Hoorah!

Cat shipped in Amazon box from Utah to California https://t.co/n6zffcLdfn — Janet Fincannon 🥋 🐘 (@catperson8) April 27, 2024

Galena è stata recuperata all’interno di un pacco Amazon con 5 paia di calzature da lavoro e inviata accidentalmente al mittente per la restituzione dell’acquisto. Come è stato possibile non accorgersi di niente?

Siamo crollati quando abbiamo realizzato che doveva essere saltata nella scatola di grandi dimensioni che avevamo spedito mercoledì” ha raccontato Carrie.

È un miracolo che la loro gatta sia sana e salva in California. Per 6 giorni è stata senza acqua né cibo. Sarebbe potuto succederle di tutto nel transito, realmente di tutto. Fortunatamente, l’animale era vivo.

Un dipendente di magazzino amante dei gatti si è accorto del contenuto “sospetto” del pacco. Ha visto Galena, l’ha messa in sicurezza, nutrita e affidata poi a un veterinario. I proprietari hanno preso il primo volo per Los Angeles per ricongiungersi con la loro piccola. Non smetteranno mai di ringraziare il lavoratore e i veterinari.

Che i gatti amino le scatole e i nascondigli più impensabili è un dato di fatto, ma la sicurezza non deve mai mancare.

