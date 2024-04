Fantastiche mangrovie! Scoperte ben 700 specie diverse di animali nascosti nelle foreste della Cambogia

Una delle indagini sulla biodiversità più complete mai effettuate in una foresta di mangrovie ha rivelato che in questi habitat chiave ma super minacciati vive una sorprendente varietà di fauna selvatica

Lontre dal naso peloso, zibetti a macchie larghe, macachi dalla coda lunga e gatti pescatori, oltre a un’ampia gamma di specie di pipistrelli: centinaia di specie – dagli uccelli ai pesci agli insetti – sono state identificate durante un grande studio nel santuario di Peam Krasop e dell’adiacente riserva di Koh Kapik Ramsar, in Cambogia.

Condotte dal gruppo di conservazione Fauna & Flora International, le nuove indagini hanno portato alla scoperta di quasi 1000 specie differenti.

Abbiamo trovato 700 specie diverse in queste foreste di mangrovie, ma sospettiamo di non aver nemmeno scalfito la superficie – racconta Stefanie Rog, leader del gruppo di ricerca. Se potessimo osservare l’area in modo ancora più approfondito, ne troveremmo 10 volte di più, ne sono sicura.

Le foreste di mangrovie formano strette strisce di terreno boscoso e intricato sulle coste a latitudini tropicali e subtropicali. Sono importanti perché comprendono alberi che si sono adattati a crescere in acqua salata o salmastra, cosa che la maggior parte delle altre piante non può tollerare. Negli ultimi decenni, però, il Pianeta ha perso circa il 40% delle sue mangrovie, che spesso sono state abbattute per far posto a località balneari o all’agricoltura.

Eppure le mangrovie svolgono un ruolo di fondamentale importanza nella protezione della terra e dei suoi abitanti.

Abbiamo trovato giovani barracuda, dentici e cernie nelle acque qui – spiega la Rog. Sono chiaramente luoghi di riproduzione importanti per i pesci e forniscono cibo alle comunità locali, oltre a fornire scorte per la pesca commerciale.

Le mangrovie proteggono anche le aree interne da tsunami e tempeste, intrappolano il carbonio in modo molto più efficiente rispetto ad altri tipi di boschi e fungono da rifugio per una straordinaria varietà di animali.

Un esempio chiave delle strane specie trovate nelle mangrovie cambogiane è il gatto pescatore, Prionailurus viverrinus. Leggermente più grande di una razza domestica, è di corporatura robusta, con arti corti e corpo tozzo e, a differenza della maggior parte degli altri gatti, è felice di nuotare. Le sue dita anteriori sono parzialmente palmate e gli artigli sporgono, aiutando la sua capacità di catturare prede, principalmente pesci e ratti, che insegue mentre è nascosto tra le radici delle mangrovie.

È molto raro vedere un gatto pescatore e abbiamo scoperto che si trova nella foresta solo grazie alle fotografie scattate dalle nostre trappole fotografiche, ha detto Stefanie Rog.

Anche un animale ancora più raro, la lontra dal naso peloso, è stato fotografato dalle trappole fotografiche in alcune delle parti più antiche della foresta di mangrovie. È la lontra più rara in Asia e sull’orlo dell’estinzione – e questo è un problema di reale preoccupazione, ha affermato Rog:

Una foresta di mangrovie si basa su tutte le relazioni interconnesse tra le specie e se inizi a portare via alcune di quelle specie, lentamente perderai il funzionamento della foresta.

L’indagine, sostenuta anche dal Fishing Cat Ecological Enterprise, un gruppo ambientalista, ha scoperto 74 specie di pesci che vivono nelle acque delle foreste, oltre a 150 specie di uccelli, di cui 15 elencate come quasi minacciate o in pericolo di estinzione nella lista rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

