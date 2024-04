Cosa sono i santuari per animali, i rifugi permamenti dove lo sfruttamento NON è di casa

Hai mai sentito parlare di santuari di animali? Cosa sono esattamente questi luoghi? Quali sono i loro valori? In Italia ve ne sono diversi, tutti uniti da una missione: riabilitare gli ex animali da reddito, garantire loro la migliore vita possibile e sensibilizzare il prossimo

Siamo abituati a pensare agli animali in categorie, facendo distinzione tra specie e specie. Cani e gatti fanno parte delle nostre vite e delle nostre case come animali domestici. Mucche, maiali, galline, agnelli sono invece esemplari da reddito allevati in stabilimenti e fattorie per poi essere macellati.

Non in tutti i centri gli animali però vengono sfruttati e uccisi per la loro carne. Vi sono infatti i santuari, veri e propri ricoveri per gli animali di allevamento provenienti da differenti realtà.

Ma che cos’è esattamente un santuario? Ha riconoscimento giuridico? Quali sono i requisiti che una struttura deve rispettare per poter essere un santuario? E i suoi valori?

Cos’è un santuario?

Un santuario è un luogo di pace e tranquillità, in cui vengono accolti gli ex animali da reddito. Nasce da una situazione di emergenza per poter riscattare animali sequestrati da allevamenti, maltrattamenti, ceduti.

L’obiettivo del santuario è garantire ai suoi ospiti una permanenza serena e felice, priva di qualsiasi tipo di sfruttamento e allo stesso tempo insegnare al prossimo il rispetto per ogni forma di vita. Gli animali non sono di nostra proprietà.

Cosa dice la legge?

Per circa 10 anni, i santuari sono stati considerati al pari degli allevamenti anche se allevamenti non sono mai stati. A giugno 2023 è arrivato il tanto atteso riconoscimento giuridico del Ministero della Salute secondo il quale i santuari non classificati come rifugi permanenti.

Nel Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si parla per la prima volta in assoluto di “santuari” per animali.

Chi gestisce un santuario?

Un santuario è un rifugio gestito da un’associazione, un ente o una fondazione senza scopo di lucro che, tenendo conto delle esigenze delle singole specie ospitate, si impegna a ricreare un ambiente il più naturale e accogliente possibile così che gli animali possano avere la migliore qualità di vita.

Gestire un santuario è molto dispendioso sia in termini economici che di sforzi che le attività da svolgere prevedono. Prendersi cura di tanti animali è infatti una grandissima responsabilità. I santuari si finanziano grazie ad eventi benefici, adozioni a distanza e donazioni.

In Italia, i principali rifugi e santuari hanno aderito alla Rete dei Santuari di animali liberi, una aggregazione che unisce le forze di tutti i volontari per portare avanti la propria missione.

La Carta dei Valori

La Rete dei Santuari di animali liberi ha stilato una Carta dei Valori, che riassume i punti fondamentali affinché un luogo possa essere considerato un santuario. 9 sono i suoi articoli:

Art. 1: gestione rispettosa e trasparente della struttura affidata a un’associazione, un ente o una fondazione senza scopo di lucro; scelta di vita nonviolenta, antispecista e vegan

Art. 2: garantire ampi spazi, buon cibo, cure mediche e le esigenze specie-specifiche a tutti gli animali ospiti favorendo, dove possibile, la convivenza interspecifica

Art. 3: l’arrivo di ogni nuovo ospite non deve mai avvenire dietro il riscatto economico degli animali per non finanziare la sofferenza di altri animali

Art. 4: le nascite devono essere assolutamente bloccate per non togliere spazi preziosi per altri soggetti esterni in difficoltà

Art. 5: piena libertà per gli animali di fare ciò che vogliono, quando vogliono. Nessun soggetto deve essere utilizzato in alcun modo

Art. 6: apertura verso l’esterno per sensibilizzare le persone a un maggiore rispetto nei suoi degli animali visti come bestiame

Art. 7: vietati atteggiamenti discriminatori e/o atteggiamenti violenti di qualsiasi genere

Art. 8: eticità, rispetto, tutela, nonviolenza sono i principi cardine nella scelta di partners, fornitori e collaborazioni

Art. 9: comunicazione nonviolenta e consenso per tutte le decisioni da prendere collettivamente

Attraverso la Carta dei Valori, la Rete dei Santuari mira a sensibilizzare le persone in un’ottica di cambiamento dell’approccio agli animali. È una rivoluzione pacifica che fa leva sull’empatia. Il cambiamento può avvenire in ciascuno di noi.

Massimo Manni, gestore del santuario Capra libera tutti, è forse l’esempio più lampante. Da allevatore pentito, ha dato una svolta alla sua vita e a quella degli animali che commerciava. Così ha creato una casa per quasi 500 animali, una comunità dove tutti possono essere riabilitati.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Rete dei Santuari di animali liberi

Leggi anche: