C’è anche una mucca imbrattata di nero e azzurro alla festa in strada per festeggiare lo scudetto dell’Inter

Si festeggia per lo scudetto dell'Inter e tra le strade c'è anche una povera mucca, imbrattata di nero e azzurro e trattata come un oggetto. Lo denunciano gli animalisti, chiedendo opportune verifiche. Quanto accaduto è ingiustificabile e inaccettabile

Polemica a Milano, dove domenica 28 aprile si è festeggiato per le strade il 20esimo scudetto dell’Inter. Non solo bandiere, cori e tifosi gioiosi. Anche una mucca è finita sotto i riflettori. Per l’occasione, l’animale è stato imbrattato di nero e azzurro, i colori della squadra, e ricoperto di scritte.

L’episodio, rimbalzato sui social tra video e foto della grande festa, lascia estremamente turbati. Tra urla, rumori, fumogeni, flash e caos, l’animale è costretto a sfilare, umiliato a decorazione, a oggetto.

Immediata la risposta degli animalisti, che hanno criticato duramente l’accaduto. L’Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine affinché i responsabili siano identificati.

L’associazione animalista ricorda come queste pratiche siano configurabili proprio come un reato per detenzione incompatibile o comunque una forma di maltrattamento.

Lo stesso era accaduto a Napoli per il festeggiamento dello scudetto lo scorso anno. Un asino, simbolo della squadra partenopea, era stato fatto sfilare tra la folla con i colori della città. Cambia il luogo, ma l’assurdo modo di festeggiare sfruttando animali no.

Ci saremmo aspettati da una città come Milano un controllo preventivo e rigido per prevenire tali condotte. Come hanno fatto a portare una mucca in città? Cosa hanno fatto le forze dell’ordine per impedirlo?” ha commentato Massimo Comparotto, presidente dell’Oipa.

L’Oipa ha reso noto che sporgerà denuncia alla Procura della Repubblica di Milano e si rivolge ai Garanti per i diritti degli animali del Comune di Milano affinché si proceda alle opportune verifiche.

I successi, che siano questi in ambito lavorativo, familiare o sportivo, vanno festeggiati, ma nessuna festa dovrebbe prevedere l’utilizzo e lo sfruttamento di animali. Ci auguriamo che quanto verificatosi prima a Napoli e poi a Milano non si ripeta mai più in nessuna altra città dello Stivale, come del mondo.

