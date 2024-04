Si tuffa nel fiume ghiacciato per salvare il suo cane, ma muoiono entrambi, abbracciati uno all’altra

Una donna dal cuore d'oro ha dato la vita per salvare il suo cane, caduto in un fiume dell'Alaska. I loro corpi sono stati ritrovati abbracciati a 3 mesi dal tragico incidente. In suo ricordo sono state organizzate celebrazioni

Non ha esitato un istante per sfidare le gelide acque di un fiume dell’Alaska e provare con tutta se stessa ad aiutare il suo adorato cane. Una donna è morta assieme al suo amico a quattro zampe nel disperato tentativo di salvare animale.

Si chiamava Amanda Richmond Rogers, era un’infermiera e lo 23 dicembre stava facendo un’escursione in compagnia del marito e del loro cane Groot a nord della città di Anchorage per festeggiare il loro anniversario. Quel giorno così felice si è trasformato però in una tragedia.

Groot è finito nel fiume Eagle e Amanda si è tuffata per soccorrerlo. Di loro si sono perse completamente le tracce. Il marito di Amanda ha dato subito l’allarme, contattando i servizi Alaska State Troopers e AK Dive Search Rescue and Recovery Team.

Gli operatori hanno cercato incessantemente la donna con ogni mezzo possibile fino a quando a fine marzo, trascorsi 3 mesi da quel fatale incidente, il suo corpo e quello del cane sono stati identificati.

La sorella, Jennifer Richmond, ha raccontato che al momento del ritrovamento Amanda stringeva tra le braccia il suo Groot. Per i parenti, la loro Amanda è morta da eroe. Non ha dato la vita “per un cane”, ma per un membro della famiglia.

Un mese prima che i corpi venissero rinvenuti, i colleghi di Amanda e la comunità avevano organizzato una celebrazione in suo ricordo. La sorella aveva aperto una pagina Facebook per aggiornare tutti coloro che hanno seguito la vicenda.

Chiunque l’ha conosciuta, l’ha descritta come una persona solare, generosa e sempre pronta ad aiutare il prossimo e questa terribile storia ne è la prova.

Fonti: Amanda Richmond Rogers – Alaska Dive Search Rescue and Recovery Team/Facebook

