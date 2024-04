Il cane che interrompe una partita di calcio in Colombia per rincorrere il pallone è la cosa più tenera che vedrai oggi

Un cane ha rubato temporaneamente la scena ai calciatori quando, spinto dal desiderio di acciuffare il pallone, si è lanciato in campo durante una partita disputata in Colombia

Succede ancora e ancora, e non sarà sicuramente l’ultima volta. Una partita di calcio è stata interrotta nuovamente per una tenerissima invasione di campo. Un cane è diventato il nuovo protagonista di un match dei gironi della Copa Libertadores.

Siamo allo stadio Roberto Meléndez Metropolitan di Barranquilla, Colombia, dove si è tenuta la partita che ha visto la squadra del Junior de Barranquilla sfidare l’Universitario de Deportes.

Tutto sembrava procedere normalmente nel secondo tempo fino a quando, al 68esimo, il fischio dell’arbitro ha sospeso il gioco. Il motivo era sotto gli occhi di tutti. Un cane si era lanciato sull’erba rincorrendo il pallone da calcio.

Entró un perro al partido entre Junior y Universitario 😅 Copa Libertadores 1 – Champions League 0pic.twitter.com/EpIEEtZ7tP — Gol al 90⚽️ (@golal90fc) April 10, 2024

L’adorabile quattrozampe ha puntato la palla e si è avvicinato al centrocampista del Junior, Didier Moreno, cercando di sottrargliela. Era davvero impaziente di giocare. Dopo averla trattenuta per qualche istante, Didier Moreno ha pensato di passarla al portiere, ma il cane è arrivato prima.

Il meticcio ha ottenuto la “sua” palla, mentre i calciatori pensavano a una soluzione. Il portiere ha pensato allora di recuperare la palla e lanciarla verso l’angolo del campo. La mossa è stata furba e ha permesso agli operatori a bordo campo di trattenere l’animale.

Inutile dire che l’intrusione ha conquistato il cuore di spettatori e utenti. Cosa non farebbero i cani pur di acciuffare una palla, oggetto del desiderio di (quasi) qualunque quattrozampe. Ormai invasioni di campo di questo tipo non sono più una novità, ma, inaspettatamente, possono concludersi nel migliore dei modi per gli animali.

Ce lo hanno dimostrato i giocatori della squadra messicana Alebrijes de Oaxaca Fútbol Club. A ottobre 2023 un cane randagio ha assistito a una loro partita, facendo il suo ingresso in campo. Il team ha deciso di adottarlo e ora quel cane è diventato la mascotte ufficiale.

