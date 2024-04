Golden retriever insegue la camera di Google Maps comparendo in oltre 1000 scatti di street view

Un cane golden retriever ha reso la sua isola famosissima, comparendo in più di 1000 fotografie sul Google Maps coreano e accompagnando i turisti e gli utenti del web alla scoperta dei suoi itinerari. Per tutti, il cane è stato e sempre sarà un'eccellenza locale, una guida come poche

In Corea del Sud vi è un’isola diventata ancora più popolare tra i viaggiatori e gli stessi coreani grazie a un cane. L’isola si chiama Jukdo, si trova nelle vicinanze della più grande Ulleungdo e deve tantissimo a un golden retriever che ha fatto parlare di questi splendidi territori naturali (e di sé).

L’adorabile cucciolone è apparso infatti in oltre 1000 scatti del portale di ricerca coreano Daum, che proprio come Google Maps ha l’opzione street view.

Inserendo il nome dell’isola e accedendo alla carta geografica, chiunque può osservare alberi, scogli, itinerari naturali e, a sorpresa, il golden retriever per quasi tutto il percorso fotografato.

Sembra uno scherzo, ma è accaduto realmente. Basta consultare Daum per farsi accompagnare in questo viaggio telematico da una guida speciale, che negli anni si è trasformata in un simbolo di Jukdo.

La storia di questo cane ha fatto il giro del web, finendo su forum quali Reddit. Grazie alle discussioni degli utenti sulla piattaforma si è scoperto che il famoso golden retriver si chiamava Maru ed era di proprietà di una famiglia del posto.

Il cane è arrivato sull’isola all’età di 2 anni e ha vissuto qui fino a pochi anni fa, quando è passato a miglior vita. Anche i quotidiani coreani hanno dedicato a Maru degli articoli, descrivendolo come un cane estremamente socievole e affettuoso.

Stravedeva per le persone e per la natura e adorava rincorrere tutto ciò che stimolava la sua curiosità. Così è finito su Daum, dove quegli scatti omaggiano il “cane guida di Jukdo”.

