Forasacchi, un pericolo per i cani! Sono un veterinario e ti spiego dove controllare e i 3 sintomi a cui fare attenzione

Tanti sono i pericoli per i nostri cani in primavera e in estate. Tra i più temuti del periodo ci sono senza dubbio i forasacchi. Occhio a questi posti in cui potrebbero nascondersi, infilandosi nella cute dei nostri amici a quattro zampe e provocando spiacevoli conseguenze

Siamo in primavera ed ecco che spuntano fuori i tanti pericoli per i nostri amici a quattro zampe. Se la processionaria e le allergie ci mandano già in tilt durante le lunghe passeggiate all’aperto, c’è anche un’altra insidia dietro l’angolo che fa tremare i proprietari dei cani: i forasacchi.

Cosa sono i forasacchi?

Ma cosa sono per l’esattezza e come mai sono così temuti da chiunque abbia un cane? I forasacchi sono le spighe di alcune graminacee selvatiche che crescono in prati incolti, giardini pubblici, campi, aree che siamo soliti frequentare con il nostro amico peloso al guinzaglio.

Perché i forasacchi sono pericolosi peri cani?

I forasacchi sono uno dei maggiori pericoli del periodo e ci accompagneranno fino all’estate inoltrata. Avendo una forma appuntita, queste spighe si conficcano nella cute dei cani senza che questi possano liberarsene da soli. Espellere il corpo estraneo può risultare estremamente difficile anche perché questo può causare gravi infezioni nell’animale.

Dove controllare il cane dopo la passeggiata?

Ne abbiamo parlato con il dottor Luca Giansanti, medico veterinario, e questi sono i posti più improbabili dove controllare l’eventuale presenza di un forasacco nel cane:

orecchie

naso

palpebre

Sono questi i punti da osservare scrupolosamente durante e dopo le passeggiate nel verde.

Come possiamo proteggere il nostro cane dai forasacchi?

Per prima cosa è necessario evitare di inoltrarsi in luoghi in cui notiamo la presenza di queste graminacee e dei loro semi. Dopo ogni uscita ricordiamoci di controllare il pelo del nostro migliore amico e i posti che vi abbiamo detto.

Attenzione anche a questi segnali se il cane:

scuote la testa ripetutamente o le orecchie lacrima e tende a chiudere gli occhi o l’occhio interessato starnutisce con forza

Se il cane dovesse mostrare uno di questi comportamenti insoliti, è il caso di recarsi quanto prima dal veterinario per una visita. I forasacchi sono davvero insidiosi e possono provocare spiacevoli conseguenze anche dopo parecchio tempo.

