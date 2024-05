Legano un cagnolino alla base di una parete per andare a scalare, il Soccorso Alpino salva l’animale, ritrovato solo e spaventato

Una storia a dir poco assurda arriva dal Veneto, in particolare dallo Spigolo Sud del Sass de Stria, sulle Dolomiti bellunesi: un cane era stato legato ad una roccia e il suo proprietario lo aveva abbandonato lì per andare a scalare la montagna. Ma l’animale si è liberato per seguirlo e alla fine è stato salvato dal Soccorso Alpino

Assurda la storia che arriva dalle Dolomiti bellunesi: un cane era stato legato alla base di una parete dello Spigolo Sud del Sass de Stria e il suo proprietario lo aveva lasciato lì per andare a scalare la montagna con altri due alpinisti. Ma l’animale si è liberato per seguirlo e alla fine è stato salvato dal Soccorso Alpino, che lo ha trovato solo e spaventato.

L’allarme è stato dato ieri 11 maggio mattina da due alpinisti tedeschi che hanno notato il cagnolino sul primo tiro della Via Colbertaldo, sullo Spigolo Sud del Sass de Stria. Il povero animale si era liberato per seguire il suo padrone che lo aveva abbandonato per scalare la montagna.

Come riporta l’Adnkronos, dopo la segnalazione è stato attivato il soccorso alpino di Livinallongo che lo ha recuperato e ha verificato la situazione. Per sicurezza è stato allertato anche il servizio veterinario.

Non sappiamo se ci saranno le conseguenze per l’alpinista, che è stato poi rintracciato.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: Adnkronos

Leggi anche: