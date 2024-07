Questa tribù ha rilasciato 9 castori per combattere gli incendi (provocati dall’estrema siccità)

La Tribù di Tule River, in California, ha reintrodotto nove castori per creare dighe che intrappolano l’acqua e combattere gli incendi

La Tribù di Tule River, in California, ha intrapreso un’iniziativa innovativa per combattere gli incendi e la siccità reintroducendo i castori nella propria riserva ai piedi delle montagne della Sierra Nevada meridionale. Dopo uno sforzo decennale, nove castori sono stati rilasciati nell’area, con la speranza che la loro presenza aumenti la resilienza dell’ecosistema.

I castori sono famosi per la loro capacità di creare dighe che intrappolano l’acqua, rallentandone il flusso e creando pozze d’acqua a beneficio della vegetazione circostante. Questa ritenzione di umidità non solo aiuta a prevenire gli incendi mantenendo i paesaggi idratati, ma facilita anche il recupero post-incendio reidratando le aree colpite.

Kenneth McDarmet, membro della Tribù del Tule River ed ex consigliere, ha espresso ottimismo sul progetto, soprattutto alla luce della storia di grave siccità della regione. Circa l’80% dell’acqua potabile della tribù proviene dal bacino idrografico del Tule, sottolineando il ruolo critico della gestione dell’acqua per la salute e la sostenibilità della comunità. Dal 2014 la tribù sta preparando l’area costruendo dighe artificiali per aiutare i castori appena reintrodotti ad adattarsi rapidamente al loro ambiente.

Il problema degli incendi è sempre più grave

Negli ultimi anni la California ha registrato incendi sempre più gravi a causa dell’aumento delle temperature e della prolungata siccità. La reintroduzione dei castori offre una soluzione naturale per mitigare questi rischi. Negli ultimi cinque anni, ad esempio, la California ha assistito a devastanti incendi che hanno bruciato milioni di acri nella foresta della Sierra Nevada. Il ritorno dei castori offre una promettente tregua in mezzo alle crescenti sfide ambientali.

Storicamente il Nord America vantava una popolazione di castori stimata intorno ai 200 milioni, ma la caccia estensiva alla loro pelliccia da parte dei primi coloni ne ha ridotto drasticamente il numero entro il 1800. Oggi gli sforzi si concentrano sul ripristino delle loro popolazioni, riconoscendo il loro ruolo ecologico di specie chiave che influenzano interi ecosistemi. Il California Department of Fish and Wildlife ha stanziato risorse per il Beaver Restoration Program, riconoscendo la capacità del castoro di migliorare la biodiversità e la resilienza del paesaggio.

Gli sforzi di collaborazione che coinvolgono le comunità tribali, le organizzazioni non profit, i proprietari terrieri e le agenzie governative sono fondamentali per ripristinare gli habitat dei castori e sostenere le iniziative di conservazione. Queste iniziative non solo mirano a combattere i cambiamenti climatici e la siccità, ma favoriscono anche lo sviluppo di habitat per specie autoctone come anfibi e uccelli.

Fonte: CDFW News

