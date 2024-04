Scoperti resti fossili di un gigantesco serpente preistorico dell’India, tra i più grandi mai esistiti

Un nuovo studio scientifico identifica un serpente preistorico colossale originario dell'India. Le sue dimensioni sono sbalorditive e lo rendono uno dei serpenti più grandi conosciuti finora, secondo però in base alle stime al rettile Titanoboa

Scoperta incredibile in India, dove un team di archeologi ha analizzato vertebre fossili di un antico animale identificando un serpente preistorico come pochi. I resti, rinvenuti in precedenza, appartengono a un rettile adulto di dimensioni impressionanti.

Ne dà notizia un nuovo articolo scientifico apparso sulla rivista Scientific Reports. A Kutch, nello Stato del Gujarat, gli archeologi hanno portato alla luce le 27 vertebre.

Il ritrovamento risale al 2005, ma solo di recente i ricercatori hanno compreso esattamente quale antichissima specie avessero tra le mani.

Si credeva inizialmente di aver trovato resti di una creatura simile a un coccodrillo, ma non era così. Le indagini condotte hanno dimostrato trattarsi di un serpente dell’Eocene. La specie è stata chiamata Vasuki indicus.

Il nome scelto omaggia Vasuki, il serpente devoto di Shiva rappresentato generalmente al collo della divinità induista. Sulla base dei reperti, i ricercatori hanno stimato che il serpente Vasuki indicus fosse un predatore colossale appartenente a un lignaggio unico.

Si ritiene misurasse dagli 11 ai 15 metri e avesse un peso pari a 1 tonnellata. Ciò lo rende il più grande rappresentate conosciuto del famiglia Madtsoiide, oggi estinta. Gli esperti credono che queste caratteristiche siano dovute all’ambiente in cui il serpente era distribuito.

Il clima caldo del suo ecosistema, che si presume essere stata la palude, e l’assenza di predatori naturali avrebbero favorito la crescita del rettile. Non si conosce molto sulla abitudini alimentari del Vasuki indicus, ma è possibile che tra le sue prede vi fossero tartarughe e coccodrilli.

Lo lascerebbero pensare i fossili di questi animali ritrovati in zona. I ricercatori sostengono che la specie fosse un “predatore da imboscata”, esattamente come pitoni e anaconda. Attendeva cioè la preda nel suo nascondiglio per poi attaccare.

Le dimensioni del Vasuki indicus lo rendono uno dei serpenti più grandi di sempre, secondo solo al serpente Titanoboa. Con 13 metri di lunghezza stimati, quest’ultimo è ritenuto il serpente più grande mai vissuto sulla Terra. I suoi resti furono ritrovati in una miniera della Colombia settentrionale nel 2009.

Fonte: Scientific Reports

