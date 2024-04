L’emozionante salvataggio di un cucciolo caduto da un ponte nel fiume da parte della sua mamma orsa

Mamma orsa non ci ha pensato un secondo si è gettata di corsa a salvare il cucciolo che era precipitato nel fiume: il video del salvataggio è commovente

Un cucciolo di orso precipitato nel fiume Pequabuck nel villaggio di Terryville, in Connecticut, ha vissuto un momento di pericolo estremo, ma ha trovato il suo angelo custode nel cuore coraggioso della sua mamma orsa. L’incidente, catturato in un video commovente da Tyler Nolan e la sua famiglia, ha rivelato la forza e la dedizione di una mamma.

Mentre la famiglia Nolan stava passeggiando con il loro cane in un campo vicino a casa, ha notato un comportamento insolito nel loro animale domestico. Ciò li ha portati a scoprire che non erano soli: c’erano infatti una mamma orsa e il suo cucciolo sul ponte ferroviario sopra il fiume.

I Nolan si sono fermati a riprendere il momento filmandolo con un video, ma la situazione ha preso una piega drammatica quando il cucciolo è improvvisamente caduto nel fiume sottostante. La mamma orsa, dimostrando il suo puro istinto materno, non si è però lasciata prendere dal panico.

Ha infatti reagito prontamente alla caduta del suo piccolo. Nonostante il pericolo, senza esitazione, è scesa dal ponte gettandosi dalla scarpata fino ad arrivare al fiume per soccorrere il suo cucciolo e portarlo in salvo.

L’orsa e il cucciolo stanno bene e sono spariti nel bosco

Nel video, si può vedere chiaramente l’orsa adulta interagire con il cucciolo prima di compiere il suo eroico gesto di amore materno. Si possono anche sentire tutti i grugniti e la preoccupazione della mamma orsa. Fortunatamente, l’orsa e il suo cucciolo si sono riuniti sani e salvi sulla riva, lontano dal pericolo.

Un salvataggio che è avvenuto in due tempi dato che per ben due volte il cucciolo è sfuggito alla sua mamma, che si è comunque gettata nuovamente nel fiume per riprenderlo. Poi, insieme, hanno risalito la riva per tornare da dove erano venuti prima di scomparire nel bosco.

La vicenda, che si è svolta in un tranquillo angolo del Connecticut, ha toccato il cuore di molti spettatori con il video diventato virale. Tra i commenti gli utenti hanno esaltato la bellezza e la forza del legame madre-figlio nel mondo naturale.

Fonte: Storyful Video

