Quokka? 5 cose che forse non sai sull’animale più felice del mondo

Il quokka è un animale popolarissimo per la sua espressione buffa e sorridente, ma pochi conoscono altro su questo marsupiale. Ecco 5 fatti sulla specie più felice che esista sulla faccia della Terra

Dire “quokka” vuol dire sorridere all’istante, immaginandosi l’animale più felice della Terra con la sua espressione allegra e simpatica. Il marsupiale, Setonix brachyurus, è originario dell’Australia ed è diffuso quasi esclusivamente sulla Rottnest Island, dove i turisti vanno in cerca di un “quokkaselfie“.

Una foto con un questo piccoletto dal temperamento docile è forse uno dei migliori souvenir di viaggio per un racconto da fare invidia, eppure sono in pochi a conoscere le abitudini di questa specie, cosa e come mangia ecc.

Diresti mai, ad esempio, che il quokka è un animale notturno e passa le sue giornate a riposarsi essendo generalmente più attivo di notte? E siamo solo all’inizio. Ecco sono 5 fatti sul quokka che probabilmente non conosci:

È un abile escursionista

L’animale più felice che vi sia ha un rapporto stretto con canguri e wallaby. Fa parte della famiglia Macropodide, ma a differenza dei suoi parenti è in grado di arrampicarsi sugli alberi fino a 2 metri d’altezza se le circostanze lo richiedono.

I quokka possono infatti raggiungere le cime degli alberi per fare scorta di deliziose foglie, uno dei suoi alimenti principali. Non sempre si spingono fin lassù, a volte il cibo è proprio sopra il loro naso.

Ha un modo di mangiare tutto suo

Il quokka non si limita a rosicchiare le foglie scelte, niente affatto. Al marsupiale piace ingerire il cibo senza masticarlo, rigurgitarlo e mangiarlo infine. È un’abitudine particolare, non ci piove, ma i gusti son gusti.

Può sopravvivere senza mangiare e bere per tanto tempo

Sebbene al quokka piaccia consumare i suoi pasti così, può restare a digiuno e senza bere acqua per moltissimo tempo. Per sopravvivere, il quokka fa affidamento al grasso immagazzinato nella coda. Le riserve di grasso sono una risorsa indispensabile nei mesi in cui la vegetazione è rada.

Non è un cattivo genitore

Avrai sentito sicuramente parlare delle capacità genitoriali del quokka e sulla tendenza a lanciare i cuccioli contro i predatori in caso di pericolo. Sfatiamo un mito, i quokka non sono genitori così pessimi e non utilizzano i loro piccoli come arma per difendersi.

Persino l’Università australiana di Newcastle ha dovuto smentire questo fatto, puntando invece il dito contro un’altra specie del Paese.

Pacifico e adorabile, ma attenzione

Il quokka è un animale dal temperamento mansueto, pacifico. Vive in gruppi numerosi, non avendo interesse a reclamare il suo territorio. È adorabile anche con i suoi simili, ma attenzione perché si tratta pur sempre di un animale selvatico.

Per quanto non si direbbe, anche il quokka reagisce se infastidito e può mordere senza farsi troppi scrupoli. Non dimentichiamo che abbiamo di fronte un animale e non un pupazzo con cui giocare a nostro piacimento

