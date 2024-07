Questo cucciolo di pipistrello soccorso e allattato è la cosa più tenera che vedrai oggi

Un adorabile cucciolo di pipistrello è stato salvato da un rifugio in Sardegna. Il video delle prime cure somministrate scalda il cuore. Ricordiamo che in questi mesi dell'anno, nello specifico, può capitare di avvistare cuccioli di pipistrello. Vanno soccorsi e affidati al CRAS più vicino trattandosi di selvatici

È minuscolo, indifeso e di una tenerezza disarmante in una scatola che in confronto a lui è gigantesca. Un cucciolo di pipistrello è stato soccorso dalla Fattoria di Minù di Nuoro, un rifugio che dà una seconda occasione agli animali scampati al macello.

I volontari non si occupano solamente di ex animali da reddito, ma anche di cani, gatti e, all’occorrenza, di pipistrelli. In questo periodo dell’anno può infatti capitare di imbattersi in pipistrelli in difficoltà, specialmente cuccioli.

Da settembre a maggio si possono incontrare solamente individui adulti. In estate in poi inizia la stagione del recupero dei piccoli. Questo piccoletto è infatti un cucciolo e per sua fortuna è stato recuperato e allattato su indicazioni di esperti della specie.

Piccolo tutorial su come aiutare un piccolo pipistrello. Piccolo tutorial su come aiutare un piccolo pipistrello. Vi ricordiamo che questi animali vanno portati in un cras il prima possibile, ma se vi dovesse capitare e non sapete come fare, potete fare così. Spero di esservi d’aiuto ♥️ Posted by Rifugio " La Fattoria di Minu' " – Nuoro on Wednesday, July 3, 2024

Il rifugio ha mostrato ai suoi follower quest’ultimo salvataggio che scalda il cuore, spiegando alcune procedure di base per aiutare un cucciolo di pipistrello a sopravvivere. Il piccolo ha bisogno di essere nutrito, ma non con le prime cose che capitano.

Va somministrato del latte specifico per scongiurare avvelenamenti, riscaldato e così via. Se a giugno si possono avvistare cuccioli non ancora svezzati, tra luglio e agosto i giovani pipistrelli hanno di solito terminato lo svezzamento. Vi sono però delle eccezioni come per la specie Tadarida teniotis.

Ancora una volta, saranno veterinari esperti di chirotteri a suggerirsi come muoversi. Teniamo sempre a mente che i pipistrelli sono animali selvatici e, in caso di ritrovamento di esemplari debilitati, abbandonati, feriti, vanno portati il prima possibile al CRAS più vicino.

Se ciò non è possibile è importante sapere cosa fare (e cosa non) se si trova un pipistrello, come vi abbiamo spiegato anche in questo articolo, così da poter prestare un primo immediato soccorso.

