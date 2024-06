Quest’uomo ha trasformato la sua auto in un’ambulanza per animali feriti (e in 3 anni ne ha già salvati oltre 200)

Baskar si occupa ogni giorno degli animali randagi feriti, salvando loro la vita trasportandoli dai veterinari con la sua auto diventata un’ambulanza

Baskar, un uomo indiano di Mandaveli, è un autentico eroe per gli animali randagi della città. Nel 2018 ha trasformato la sua autovettura in un’ambulanza esclusiva per animali feriti, chiamandola “Help Voiceless”.

L’idea è nata da un evento tragico: un cane ferito che nessun taxi o auto a noleggio voleva aiutare a causa delle condizioni emorragiche dell’animale. Senza esitazione, Baskar ha risposto alla chiamata di soccorso, portando il cane ferito dal veterinario e salvandogli la vita.

Prima di questo evento, Baskar lavorava come autista di autorisciò e autista di auto a chiamata per integrare il suo reddito. È stato durante questi lavori che ha incontrato Vinodhini e Manjula Ganesh, volontari dediti all’alimentazione dei cani randagi. Ispirato da loro, Baskar ha iniziato a nutrire regolarmente 75 cani nella sua zona, utilizzando parte del suo reddito per acquistare riso e carne, mentre sua moglie preparava il cibo.

Nonostante le difficoltà economiche, non si è arreso

Nel 2019, con l’aiuto di assistenza finanziaria parziale e i suoi risparmi, Baskar ha acquistato un’auto e l’ha equipaggiata per fungere da ambulanza per animali. All’interno ha installato gabbie, cestini e trasportini per cani e gatti. Ben presto, grazie ai social media, la notizia dei suoi servizi si è diffusa e ha iniziato a ricevere chiamate di soccorso da tutta la città, effettuando quotidianamente diversi viaggi dal veterinario con animali malati o feriti.

Nei tre anni successivi Baskar ha salvato oltre 200 animali tra cani, gatti e uccelli. La sua dedizione è stata messa alla prova durante i lockdown dovuti al COVID-19, quando il suo reddito si è ridotto drasticamente. Nonostante le difficoltà finanziarie, ha continuato la sua missione, costretto anche a trasferire il figlio minore da una scuola privata a una statale per far fronte alle spese.

Baskar considera gli animali randagi come parte della sua famiglia e ha sviluppato un legame profondo con loro. La sua empatia e dedizione rappresentano un faro di speranza per molti animali bisognosi. Anche se ora guadagna solo 700 rupie a settimana, continua a lavorare instancabilmente per salvare e prendersi cura di queste creature.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: The Better India

Ti potrebbe interessare anche: