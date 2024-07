La nuova nave per la caccia alle balene ha già mietuto 15 vittime (e saranno le prime di una lunga serie)

La Kangei Maru, la nuova nave baleniera del Giappone, ha già ucciso 15 balene di Bryde e ora è partita per il suo secondo viaggio pronta a mietere altre vittime

La Kangei Maru, la nuova nave madre baleniera del Giappone, ha completato la sua prima missione tornando al porto di Sendai Shiogama con un carico insanguinato di 15 balene di Bryde, per un peso complessivo di 254 tonnellate.

Questa moderna nave, completata a marzo di quest’anno al costo di quasi 50 milioni di dollari, è destinata a sostituire la famigerata Nisshin Maru, recentemente ritirata. Con i suoi 113 metri di lunghezza e 21 metri di larghezza, la Kangei Maru rappresenta un significativo e preoccupante avanzamento nella capacità di caccia alle balene del Giappone.

Dopo essere partita dal porto di Tokyo il 25 maggio, la Kangei Maru ha operato al largo delle coste delle regioni di Tohoku e Hokkaido, massacrando le balene di Bryde. La carne delle balene è stata congelata e conservata a bordo della nave, che dispone di 40 contenitori congelatori, ciascuno con una capacità di 15 tonnellate.

La nave può catturare balene di dimensioni maggiori rispetto alla precedente

La nuova nave è dotata di una stazione di lavorazione a bordo, con un’area a temperatura controllata dove la carne viene tagliata prima di essere stoccata, migliorando significativamente l’efficienza rispetto alla precedente Nisshin Maru.

Un elemento innovativo della Kangei Maru è il ridisegnato scalo di alaggio di poppa, che ora ha un angolo di 18 gradi rispetto ai 35 gradi della nave precedente. Questo permette alla nave di catturare balene di dimensioni maggiori, fino a circa 70 tonnellate. Questo miglioramento tecnico rappresenta un ulteriore passo avanti nella capacità operativa della flotta baleniera giapponese.

Dopo aver sbarcato la carne delle 15 balene a Sendai il 9 giugno, la Kangei Maru è tornata in mare con l’intenzione di continuare la sua strage e catturare ulteriori balene. La compagnia proprietaria, Kyodo Senpaku Co., con sede a Tokyo, ha dichiarato che la nave è stata progettata per migliorare la capacità e l’efficienza della flotta baleniera giapponese.

Tutto ciò avviene nonostante sempre più voci si levano contro la caccia alle balene. La necessità di proteggere queste magnifiche creature dagli effetti devastanti della caccia è infatti più urgente che mai. Nel frattempo, però, la Kangei Maru continua le sue operazioni e a mietere vittime innocenti.

