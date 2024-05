LIDL lancia “Bee-rs”, delle mini bottigliette con sciroppo di zucchero per rianimare api e bombi in difficoltà

Il colosso LIDL ha lanciato una geniale campagna di sensibilizzazione (e di aiuto concreto) per salvare gli insetti impollinatori, sempre più minacciati da inquinamento, crisi climatica e perdita dell'habitat

La sopravvivenza degli insetti impollinatori è sempre più a rischio: inquinamento, aumento delle temperature, eventi meteorologici estremi e perdita della biodiversità sono solo alcune delle minacce che questi animali così preziosi devono fronteggiare.

Ognuno di noi può fare qualcosa per aiutare api, bombi e altri insetti in difficoltà – o almeno questo è ciò che ritiene la catena di supermercati LIDL, che ha lanciato un’iniziativa unica proprio per aiutare a far rivivere le api selvatiche stanche e altri impollinatori.

L’iniziativa

Il progetto, disponibile per ora solo nel Regno Unito, si traduce nella realizzazione di minuscole bottiglie di “bee-rs” – gioco di parole che unisce i termini BEER (birra) e BEE (ape).

Anche gli insetti impollinatori, proprio come noi, soffrono per il caldo e la scarsità d’acqua, e talvolta hanno bisogno di una pausa rigenerante.

Le minuscole bottigliette di bee-rs servono proprio a questo: si tratta di null’altro che sciroppo di zucchero, utile per fornire una sferzata di energia alle api stanche o in difficoltà – anche se è importante che le api trovino una fonte di energia nutriente e duratura per la loro sopravvivenza.

Utilizzare queste bottigliette di sciroppo è molto semplice: basta versare una piccola quantità di liquido sul terreno davanti all’insetto in difficoltà, in modo che possa nutrirsi e rifocillarsi.

Come suggerito sul sito di LIDL, è possibile ricaricare la bottiglia con uno sciroppo preparato in casa da noi: basta mescolare parti uguali di zucchero semolato bianco e acqua calda (non bollente).

La mission

Questa campagna arriva in un momento in cui sia le aree urbane che quelle rurali stanno assistendo a un declino dei fiori e del verde, essenziali per la sopravvivenza degli insetti impollinatori – nel Regno Unito ma non solo.

Ricordiamo che la flora e la fauna che ci circondano (e che rappresentano la nostra fonte di nutrimento) dipendono dal lavoro preziosissimo degli insetti impollinatori.

La campagna di LIDL vuole rappresentare un piccolo aiuto per la biodiversità locale: oltre alla vendita delle bee-rs, infatti, il brand ha donato 10.000 sterline alla British Bee Charity per sostenere gli sforzi di conservazione delle api e aumentare la consapevolezza sulla salute degli impollinatori.

I fondi verranno utilizzati per educare i bambini nelle scuole del Regno Unito, promuovendo la comprensione dell’importanza di salvaguardare i nostri impollinatori vitali nella prossima generazione.

Fonti: LIDL / British Bee Charity

