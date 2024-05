Identificato l’orso che ha inseguito un escursionista in Trentino, cosa accadrà a M91 dopo la cattura? 

È M91 l'orso che ha seguito l'escursionista a Molveno a fine a aprile: la Provincia autonoma di Trento ha deciso di catturarlo per mettergli il radiocollare. E questa decisione non lascia presagire nulla di positivo...

Sono bastati pochi giorni alla Provincia di Trento per riuscire a identificare l’orso che lo scorso 27 aprile aveva inseguito un escursionista a Molveno. Si tratta di M91, un giovane esemplare nato nel 2022. Per risalire alla sua identità sono stati analizzati i reperti raccolti lungo la strada forestale che percorre la Valle delle Seghe, dove si è verificato l’episodio.

Ma cosa accadrà adesso a M91? Le autorità hanno già deciso: l’orso sarà catturato al fine di applicargli il radiocollare per monitorare i suoi spostamenti. Ciò significa che, in caso di comportamenti ritenuti aggressivi, potrebbe essere condannato a morte, come previsto dalla controversa legge ammazza-orsi approvata di recente in Trentino, che rappresenta il fallimento delle politiche di gestione e di coesistenza pacifica tra uomo e animali selvatici.

Un atto ostile che, con il successivo radiocollaraggio, prepara il terreno per poi condannare a morte l’animale, oramai marchiato come confidente. Le pur scarne informazioni raccolte finora, dimostrano che quanto accaduto dovrebbe oramai rappresentare la normalità in un territorio dove oltre a centinaia di altre specie animali vivono anche gli orsi. – commenta la LAV (Lega Anti Vivisezione) – Ciò che non appare per nulla adeguato al contesto è il comportamento dell’escursionista che, si apprende dalle sue stesse dichiarazioni, ha provato a spaventare l’orso, cioè ha fatto esattamente il contrario di ciò che andrebbe fatto in caso di un incontro ravvicinato con un orso.

M91 si è comportato in maniera esemplare, dovrebbe essere portato come esempio di un orso estremamente tollerante di fronte alle provocazioni umano, non essere radiocollarato per poi essere condannato a morte.