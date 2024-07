Incredibile, queste formiche riescono a curare gli arti delle compagne ferite (con amputazioni e disinfezioni)

Le formiche carpentiere della Florida riescono ad effettuare amputazioni e disinfezioni sugli arti delle compagne ferite con un tasso di successo fino al 95%

Le formiche carpentiere della Florida, note scientificamente come Camponotus floridanus, hanno recentemente stupito il mondo scientifico con loro capacità di effettuare amputazioni e disinfezioni sugli arti delle compagne ferite.

Questo comportamento, documentato in un recente studio pubblicato su Current Biology, evidenzia l’eccezionale intelligenza e sofisticazione di queste piccole creature. Secondo Erik Frank, ecologo comportamentale presso l’Università di Würzburg e principale ricercatore dello studio, questo fenomeno rappresenta il primo caso conosciuto di amputazione “sofisticata e sistematica” nel regno animale.

A differenza di molte altre specie, le formiche carpentiere della Florida non possiedono ghiandole speciali per curare le ferite. Invece utilizzano tecniche fisiche per trattare le lesioni, dimostrando una notevole adattabilità e ingegno.

Hanno un tasso di successo del 90-95%

Il processo di amputazione è lungo e meticoloso e richiede almeno 40 minuti. Le formiche puliscono e analizzano attentamente la lesione prima di procedere. Se la ferita è situata sul femore, l’intervento inizia con una pulizia accurata seguita dalla rimozione della gamba mediante morsi.

Per lesioni meno gravi, come quelle alla tibia, si limita alla pulizia orale. Questo comportamento, simile alle pratiche mediche umane, dimostra una straordinaria capacità di diagnosi e trattamento delle ferite. I risultati dello studio hanno mostrato che le amputazioni delle gambe al femore hanno un tasso di successo del 90-95%, mentre quelle alla tibia hanno un tasso di sopravvivenza del 75%.

Questi dati indicano una notevole efficacia delle formiche nel trattare le lesioni complesse. Gli scienziati ritengono che questo comportamento sia innato, suggerendo un livello avanzato di evoluzione sociale e cooperazione tra le formiche.

Questa scoperta apre nuove prospettive sulla comprensione delle capacità curative nel regno animale e pone interrogativi su quanto ancora possiamo imparare dalle specie che ci circondano. La capacità delle formiche di diagnosticare e trattare le ferite in modo così sofisticato rivela un sistema medico naturale che può competere con la complessità della medicina umana.

Attualmente i ricercatori stanno indagando se altre specie di Camponotus possiedano capacità simili. Tuttavia, al momento, le formiche carpentiere della Florida rimangono uniche nel loro genere per queste eccezionali abilità curative.

Fonte: Current Biology

